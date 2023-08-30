وجه النائب حمدان العازمي سؤالاً إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي، قال في مقدمته، يعد مركز الكويت للصحة النفسية هو المركز الوحيد المتخصص في هذا النوع من المرض الذي اثير حوله اللغط مؤخرا خاصة فيما يتعلق باستخدامه كمخرج للعديد من الجناة في كثير من الجنايات ومنها قضايا تمس الرأي العام ، وهو الأمر الذي يتطلب وجود كوادر كويتية متخصصة في هذا المركز ، لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي :

1- كم عدد الأطباء والصيادلة والتمريض والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين الكويتيين في مركز الكويت للصحة النفسية ، وكم عدد الاطباء والصيادلة والتمريض والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين غير الكويتيين ؟ وكم عدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين المسجلين بالعيادات المسائية ؟

2- يرجى تزويدي بالهيكل الاداري للمركز

3- هل توجد شواغر في المناصب الاشرافية بالمركز ، مع تزويدي بالسيرة الذاتية متضمنة التدرج الوظيفي وعدد سنوات خبرة كل اشرافي بالمركز

4- هل يشغل غير كويتي اي وظيفة اشرافية بالمركز ؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى افادتي بأسباب شغله الوظيفة والسند القانوني لذلك وهل يوجد أطباء كويتيين في القسم الذي يشغله مع تزويدي بالسيرة الذاتية وسنوات الخبرة لكل منهم ان وجد

5- ما استراتيجيات وزارة الصحة فيما يخص قطاع الصحة النفسية للسنوات الخمس المقبلة؟

6- ما الاماكن التي تقدم فيها خدمات الصحة النفسية خارج مركز الكويت للصحة النفسية كعيادات في المستشفيات أو المراكز الصحية والعيادات الخاصة مع توضيح آليات الرقابة وضبط الجودة الممارسة تجاهها؟

7- ما القواعد المنظمة لعمل لجان مركز الكويت للصحة النفسية التي تبت في أي توصيات طبية ترفع للقضاء او الجهات الحكومية وغيرها.