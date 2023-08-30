دمشق - هدى العبود



أكد الفنان بسام دكاك لـ «الأنباء» انه يقف اليوم أمام كاميرا المخرج رشاد كوكش من خلال مسلسل «عزك يا شام» ليحكي قصة عائلة سورية تأثرت بالزلزال، وكيف لجأت هذه العائلة اليه بحكم انه صديق مقرب منها، وقال: للصدفة يكون ضمن العائلة ابنة صديقي فيعجب بها ابني «محمد» ويبدأ بالتقرب منها، وعندما أعارضه بما فعل يترك صديقي وعائلته البيت، عائدا الى منزله المهدم جراء الزلزال، لكنني لا اتركه، فنخرج مع عقيد الحارة أبو سمعو (يجسد دوره الفنان القدير عبدالله الشيخ خميس)، لنتفاجأ بالوضع المزري والصعب، ولا أتمالك نفسي نتيجة ما شاهدت من الأوضاع الصعبة للمنزل المهدم والمتوقع أن يسبب كارثة إنسانية لصديقي وعائلته، فاطلب يد ابنته لابني على الفور، ويتردد بداية الأمر لكنه يوافق بعدها، وتجسد دور ابنته الفنانة مي مرهج ودور ابني «محمد» الفنان سمير الشماط.



وتابع: لن أكمل حتى لا أحرق متعة المشاهدة، والمسلسل موجه لكافة الأسر العربية، ويضم نخبة من النجوم أبرزهم فايز قزق، وفاء موصللي، محمد حداقي، لينا حوارنة، حسام تحسين بيك، عبير شمس الدين، أماني والي، حيدر أحمد، صباح بركات، نادين قدور، علي كريم، باسل حيدر، جمال العلي، حسام الشاه، اندريه سكاف، حمادة سليم، عهد ديب، سليمان رزق، وتصدى للإخراج رشاد كوكش، والإنتاج لشركة «أشرف غروب»، ممثلة بالمنتج أشرف غيبور، والعمل من تأليف نادين خليل ومحمد حميرة وصورت أحداثه بحواري دمشق العتيقة.



وعن مسلسل «الصديقات» قال دكاك: تدور أحداثه ضمن قالب اجتماعي شيق مثير، تكون شقيقتي على علاقة حب مع شاب وتقرر الزواج منه، وارفض رفضا قاطعا هذا الزواج واهددها بالقتل، لكنها تتزوج على سنة الله ورسوله، ونتيجة لرفضي هذا الزواج الذي لم أشعر أنه متكافئ يقع اللوم علي لأنني هددتها بالقتل، لم نبدأ التصوير بعد، وفور الانتهاء من «عزك يا شام»، سنبدأ بتصوير «الصديقات».



يذكر أن مسلسل «الصديقات» من إنتاج شركتي «قبنض» للإنتاج الفني وشركة «فراس الجاجة»، تصدى للإخراج محمد زهير رجب، وانضم للعمل نخبة من النجوم السوريين، والتصوير سيكون بدمشق.