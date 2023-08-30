أحمد مغربي

أجرى الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان تغييرات إدارية وتنظيمية تعتبر الأكبر في تاريخ الشركة، وجاء في التعميم الصادر اليوم (الأربعاء) أن عملية الهيكلة تأتي ضمن حرص الشركة على الارتقاء بعملياتها في مختلف القطاعات، والاستغلال الأمثل للخبرات البشرية لبداية مرحلة من التطوير وخلق بيئة عمل فعالة ومرنة، لتحقيق استراتيجية الشركة، علما أن تلك التغييرات سيتم العمل بها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023.



وقد اشتملت التغييرات على استحداث عدد كبير من فرق العمل، ودمج فرق عمل أخرى.. وفيما يلي تفاصيل التعميم الذي حصلت عليه «الأنباء»:





















































































