غادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم، المملكة المتحدة وذلك بعد تلبية سموه دعوة ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لزيارة المملكة المتحدة وتفضل سموه برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى ال 70 على تأسيسه.

وقد كان في وداع سموه الممثل الخاص لوزارة الخارجية البريطانية السفير ديفيد ماكليود وسفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر محمد العوضي وسفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت بليندا لويس والملحق العسكري للمملكة المتحدة لدى دولة الكويت بول مولفيني وأعضاء سفارة دولة الكويت ورؤساءالمكاتب الملحقة والفنية المعتمدة في العاصمة البريطانية لندن.





