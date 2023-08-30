أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء، أنها عرضت على الكويت فرصاً متاحة للاستثمار في المملكة المتحدة فيما أعربت عن التطلع إلى مداخلتها في قمة مرتقبة حول الذكاء الاصطناعي تهدف الى استقطاب أفضل العقول ورؤوس الاموال والفرص.

جاء ذلك في لقاء أجرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مع وزير الدولة لشؤون الاستثمار لدى وزارة الأعمال والتجارة الدولية في المملكة المتحدة اللورد دومينيك جونسون، عقب احتفالية (مكتب الاستثمار الكويتي) أمس بالذكرى ال70 لإنشائه بحضور ورعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد.

ووصف اللورد جونسون ذكرى إنشاء (مكتب الاستثمار الكويتي) في لندن بأنها "كانت احتفالا ضخما بشراكة فريدة من نوعها"، معربا عن أمل بلاده توسيع مشاركة دولة الكويت في مجالات أخرى مهمة وواعدة.

وقال إن تلك "الشراكة الفريدة من نوعها اتسمت بالثبات اذ نجحت القيادة الكويتية في خلق هذا المورد المالي الذي حقق عائدات ضخمة دعمت الاقتصاد".

وأعرب عن بالغ فخره واعتزازه بفرصة لقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد المرافق له واصفا سموه بأنه قائد رائع وحكيم.

كما أعرب عن إعجابه الشديد بقدرة (مكتب الاستثمار الكويتي) على استغلال الفرص عند اضطراب الاسواق واستغلال هبوط الاسعار على أفضل وجه واستمراره في الاستثمار بحذر.

وقال انه عرض على الوفد الكويتي الفرص المتاحة للاستثمار في المملكة المتحدة مؤكدا انه متفائل بمستقبل العلاقات التي شهدت تطورا كبيرا بين (مكتب الاستثمار الكويتي) وبريطانيا.

وأوضح انه منذ نحو 50 عاما ركز المكتب على شراء العقارات بينما في الأعوام القليلة الماضية توجه "للانتشار" من خلال تنويع استثماراته في قطاع البنى التحتية والتوجه نحو الاستثمار في قطاعات العلوم والتقنية والطاقة النظيفة.

وفي معرض رده على سؤال من (كونا) عن اهتمام المملكة المتحدة بضخ استثمارات كبيرة في تطوير (الذكاء الاصطناعي) ومشاركة دول اخرى اوضح اللورد جونسون ان "هناك قمة حول الذكاء الاصطناعي ستعقد في نهاية العام الحالي ونتطلع الى مداخلات الدول الشريكة مثل دولة الكويت ولدينا عدد من المؤسسات التي تبحث عن ابرام شراكات .. القمة تهدف الى استقطاب أفضل العقول ورؤوس الاموال والفرص".

وعن مقارنة الاستثمار في القطاع النفطي و(الذكاء الاصطناعي) رأى "أن الاستثمار في الأخير يعد أكثر قابلية للتطوير الا ان التكاليف الثابتة لتطوير القطاعين قد تكون متساوية".

وأضاف انه "في الوقت الذي يركز الافراد على الجوانب السلبية ل (الذكاء الاصطناعي) فإن هناك فرصا لتغيير حياتهم الى الأفضل" معربا عن تفاؤله بهذه التقنية في حال تم ضمان استخدامها الآمن ومراقبتها.

من جهة أخرى تطرق اللورد جونسون الى علاقات الصداقة التي تربط المملكة المتحدة ودولة الكويت منذ 125 عاما والتي ازدهرت في ضوء التبادل الثقافي بين الجانبين مشيرا الى وجود أكثر من تسعة آلاف طالب كويتي في المملكة المتحدة وان آلاف المواطنين الكويتيين التحقوا بمؤسسات تعليمية بريطانية تتضمن جامعات وغيرها.

واستذكر مواقف المملكة المتحدة في الدفاع عن سيادة دولة الكويت مؤكدا انها تدعم اواصر الصداقة بين البلدين اذ لا تقتصر علاقتهما على الاقتصاد والاستثمار فيما تتطلع المملكة المتحدة الى المشاركة في مجالات اخرى مهمة وواعدة.

على صعيد آخر كشف اللورد جونسون عن توجه المملكة المتحدة نحو رفع المستوى المعيشي في مختلف مدنها وليس فقط في العاصمة لندن لضمان تحقيق الرخاء في شتى انحائها لافتا الى انه تم أخيرا ضخ استثمارات في مناطق جنوب شرق المملكة المتحدة.