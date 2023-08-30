قال مركز العجيري العلمي، إن الكويت على موعد فجر غد الخميس، مع القمر المكتمل الثاني خلال شهر واحد وهي ظاهرة فلكية نادرة بأن يكون القمر في طور البدر مرتين في غضون 30 يوما.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء، أن القمر المكتمل الثاني سيضيء سماء الكويت ويطلق عليه القمر الأزرق حيث تحدث هذه الحالة عندما يشهد سكان الأرض في شهر واحد من التقويم المشترك بدرين (قمرين كاملين).

وأوضح انه سيكون القمر غدا الخميس في حالة الحضيض التي تبدأ من اليوم الأربعاء وهي أقرب نقطة للأرض مبينا أن هذه الحالة الفلكية تأتي كل حوالي سنتين ونصف السنة ومن المتوقع أن يعاود الظهور في هذه الحالة مرة أخرى في مايو 2026.

وبين المركز أن القمر سيبدو أكبر حجما وأكثر إشراقا من القمر المكتمل المعتاد لانه سيكون في أقرب نقطة للارض (الحضيض) في حين سيكتمل البدر في تمام الساعة 4:36 دقيقة فجر غد الخميس.