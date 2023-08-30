عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع الدفعة العاشرة من "N3 " في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 257 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 3/9/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 31 اغسطس 2023 و 3 سبتمبر 2023 و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 4 سبتمبر 2023 واجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 6 سبتمبر 2023 .
وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت "السكنية" الى ان من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفيما يلي الأسماء:
0001 فيصل عبدالله مسفر القحطانى
0002 ناصر صالح حمد الدريويش
0003 حمد حمود محمد لعليثه
0004 ايمن محمد احمد راشد
0005 مبارك حمد مجبل العازمي
0006 جابر عبدالله هلال الحميدي
0007 ابراهيم فالح بخيتان العيبانى
0008 عبدالله مرود علي العجمي
0009 على سليمان عبدالله الجطيلي
0010 عمر عبدالله مطلق العنزى
0011 محمد هابس مهدي القحطاني
0012 نجم عبدالله راشد عبدالرحيم الراشد
0013 انور خليفه عبدالله الهران
0014 محمد صالح سعد العلي
0015 نواف عبدالله خليفه الطراروه
0016 فلاح عيد سعد العازمى
0017 بدر غازى مطلق المطيرى
0018 عيد محمد عيد العنزي
0019 صلاح مساعد فلاح العازمى
0020 عيد حجي مجبل الرشيدي
0021 مفرج هادى مفرج العجمى
0022 ناصر فالح حمد العازمي
0023 ماجد جهيم غازي المطيري
0024 فهد مصلح جلوى العنزى
0025 محمد جديع زنيفر العازمي
0026 مشعل غازى محمد المشيعلي
0027 غازى نايف مطلق العتيبى
0028 منور مرضي مناور الشمري
0029 عبدالعزيز عبدالحميد محمد الصايغ
0030 عبدالسلام ابراهيم حمد الرشيدى
0031 محمد هادي مبارك الهاجري
0032 خالد سعد عقيل المطيرى
0033 خليفه ثويني صياد الخالدي
0034 محمد عبد الله مجبل الصويلح
0035 نواف راجح سعد عصفور الهاجري
0036 عبدالعزيز احمد السعودي
0037 عبدالله مبارك عيد القحطانى
0038 مناور فالح على
0039 نواف محمد وثير العازمى
0040 فهد عطيه سفر البراك
0041 حمد سلمان عبد الله الفقعان
0042 جاسم محمد نصار الشريعان
0043 نواف احمد جروان العازمي
0044 راشد فالح عبدالهادي الهاجري
0045 صلاح مبارك مدغم الداهوم العازمي
0046 مبارك مسفر محمد الهاجرى
0047 ناصر مانع محمد هضبان العجمي
0048 مشعل مزهر عشوى الشمري
0049 عبدالمجيد بصري محسن الصواغ
0050 محمد مهدي جبران القحطاني
0051 خالد على سعد العازمى
0052 عبدالوهاب مرزوق معلا المطيرى
0053 احمد غازي سالم الهاجري
0054 صلاح عبدالله ابطيحان العازمي
0055 همام احمد باقر الكندري
0056 يوسف محمد فلاح سعيد الجويسري
0057 احمد على عبدالعالى المطيرى
0058 جابر على حسين اشكنانى
0059 محمد مبارك علي رومي
0060 عدنان عطاالله حميد العنزى
0061 محمد فالح بداح الهاجرى
0062 صالح عبدالرحمن صالح المكيمي
0063 سلطان راكان حمد المكراد
0064 عبدالعزيز غنيم عبدالله الزعبى
0065 محمد خليفه محمد الدرعاوي
0066 حسين عامر حسين الهاجرى
0067 محمد جاسم محمد الغملاس
0068 عبدالعزيز جلال ابراهيم سكيني
0069 جراح راضي محمد المطيري
0070 سيد محمد احمد سيدعبدالحميد الرفاعي
0071 شمس الدين عدنان يوسف ملك آل هيد
0072 فيصل راشد اسماعيل الياسين
0073 على بداح صالح العتيبى
0074 صالح مبارك عبدالرحمن الصرعاوي
0075 عبدالهادي فالح صغير الدوسري
0076 احمد حامد عبدالله الصالح
0077 نايف ماثل مثيب العتيبي
0078 مشعل صحن سعد العازمى
0079 مشارى دغيم متعب العدوانى
0080 خالد سعد عبدالله المشعان
0081 محمد حاى سالم الحاى
0082 مشارى محرم راكان العجمى
0083 عبدالله علي حسين الربيع
0084 فيصل مزيد عايض الهبيده
0085 محمد على عبدالله العوضى
0086 راشد سلمان مبارك الاشقر
0087 عبدالرحمن خليل احمد الكندري
0088 احمد حبيب حبيب العازمي
0089 بدر فرحان سيف النامى
0090 على قاسم حسن القلاف
0091 فهد خليفه حشاش العازمي
0092 مبارك فاهد ناصر القحطانى
0093 محمد سليمان عبدالرحمن شعيب
0094 صالح محمد صالح حسين
0095 صالح غنام دغيمان العازمي
0096 فيصل سيف محمد العازمي
0097 أحمد على مسفر الحيان
0098 سعد حمود بداح العازمي
0099 راكان سفر مسفر العتيبى
0100 عبدالله مسعود على الرشيدى
0101 انور عبدالرزاق ابراهيم السلمان
0102 خالد عبد الرحمن فالح العجمى
0103 صلاح على ناصر الجطيلى
0104 طلال محمد غريب الجسار
0105 مساعد سعود حثلين الرشيدي
0106 جراح نزال مبارك الرميح
0107 صهيب داودمحمد عبدالرحيم الكندري
0108 سعد رجعان سعد الجويسرى
0109 راشد سالم مطلق الجويسري
0110 عبدالكريم عوض صلاح الرشيدي
0111 عبدالله عامر محمد العجمي
0112 ناصر سعد علي العازمي
0113 احمد سالم فالح الملعبى
0114 حامد ناصر عبدالله العتال
0115 يوسف محمدعبدالرسول الفرج
0116 موسي جمعان حجي العازمي
0117 طلال لافى صنيدح العازمى
0118 محمد عبدالله مطلق بوسمري
0119 نادر سالم ناصر الشحومى
0120 عبدالله عيد خلف النويشري
0121 فهد مبارك عوجان العراده
0122 محمد حمد محمد بادى
0123 احمد علي مبروك ارشيد
0124 فيصل خليف سعود عواد
0125 عبدالعزيز عبدالسلام حسين شعيب
0126 احمد ناصر عبدالله العتال
0127 يوسف محمد سحبان الرشيدي
0128 عبدالعزيز خالد عبدالعزيز العصيمي
0129 عامر حمدي خلف العتيبي
0130 على فاضل امان القلاف
0131 سعود حجاب غصين الدوسري
0132 على احمد صالح الحمدان
0133 خالد غازى ثامر عبيد
0134 عايد غالى سالم الرشيدى
0135 محمد على محمد غلوم
0136 محمد سعد ثقل العجمي
0137 هاني عبدالمجيد محمد الخنفر
0138 مشاري سعد عواض الحربي
0139 عبدالله محمد حماد العجمى
0140 عبدالعزيز فرحان مصبح العازمي
0141 فهد فاضل عامر العتيبى
0142 معاذ مشارى عبدالمحسن المليفى
0143 محمد جاسم محمد حسن
0144 ناصر حمدان رويشد العازمي
0145 محمد سليمان خالد الرويشد
0146 عبدالله صلاح عبدالله القطان
0147 احمد سعود سالم العازمي
0148 محمد حيدر مصطفي حيدر
0149 طاحوس محمد طاحوس محمد
0150 جاسم محمد علي الشطي
0151 فواز صباح لفته الظفيرى
0152 عدنان عامر سالم العميره
0153 على براك محمد العازمى
0154 فهد مطلق يعقوب المطيرى
0155 فيحان محمد فهد الدوسري
0156 حسن مطني غضبان مهنا
0157 جابر كريدي فهد السبيعي
0158 عبدالهادي محمد مطلق المطيري
0159 خالد حجي عبدالرزاق العصفور
0160 عادل عايد مبارك الفريشي العازمي
0161 مبارك مهل فهم الهاجري
0162 مبارك مطلق سعد العازمي
0163 عبدالله سعد عبدالله القيني
0164 خالد عبيد عايض عوض
0165 احمد حسين ربيع
0166 يوسف عيد سليمان العازمي
0167 متعب حسن غريب العجمي
0168 مشاري عبدالله خالد الصباح
0169 مانع محمد عبدالمانع العجمي
0170 ثامر سعيد عيد العازمي
0171 سالم راشد سالم العازمي
0172 سالم محمد احمد الملا يوسف
0173 خالد عبدالله عبدالمحسن ابوعبيد
0174 احمد يوسف عبدالله الكندري
0175 فيصل مهدي مرزوق الخياط
0176 احمد شاهين فراج الظفيري
0177 فهد سعد محمد القحطاني
0178 عبدالله احمد صالح عنبر
0179 فهاد عبدالمحسن فهاد المقبول
0180 عماد محمد نجف كمشاد
0181 مبارك عيد عايض الرشيدي
0182 عبدالمحسن شبيب جريو ثويني العجمي
0183 حسن عبدالرحيم حبيب الحمر
0184 علي حسين علي المطوع
0185 مطلق مزعل عبد الكريم الهاجري
0186 مشعل حمود عيد العصيمي
0187 محمد علي جارالله المري
0188 طلق فالح طلق العازمي
0189 احمد حردان محمد العنزي
0190 محمد سعود عبدالله السبيعي
0191 احمد عبد الرحمن عطا الله المطيرى
0192 عبدالله محمد راشد العميري
0193 شافي عبدالله شافي العجمي
0194 عبدالرحمن فرحان ناصر الرشيدي
0195 ربيع محمد ربيع المري
0196 مشعل فراج حمود العازمي
0197 رابح نواف عيد البراك الرشيدي
0198 سلطان سالم بنيان الدوسرى
0199 عادل منير عواد العازمى
0200 ضيدان سعد شافى الدوسرى
0201 مطلق محمد ناصر محمد
0202 عبدالله ناصر عبدالله النفيشان
0203 سعيد فالح سعد العازمى
0204 مفرج فراج زايد المطيرى
0205 عبدالعزيز جواد عيسى الخميس
0206 مشعل محمد عبدالله المسند
0207 عبيد عباد مزيد المطيري
0208 غازي عجير مناور العتيبي
0209 مشعل فلاح خليفه العازمي
0210 نواف سالم قطوان الصواغ العازمي
0211 احمد محمد حسن محمدعلي الصايغ
0212 عبدالعزيز لافى عواد العازمى
0213 طلال عباس عبدالامام سليمان
0214 فايز حسين مطر العنزي
0215 سلطان مبارك جعيثن العازمى
0216 فيصل سعود دغيم العازمي
0217 محمد السيد على سيد صاحب احمد
0218 محمد راشد علي الدرزي العازمي
0219 مشارى عيد مجبل الهيلع
0220 مختار حسين علي خضر
0221 حسن سالم سعود جوير
0222 على فالح راشد التميمي
0223 وليد خالد عيد البريكي
0224 بدر معزى فراج المطيرى
0225 مشعل محمد عمير العجمى
0226 محمد حمود محيميد العتيبى
0227 محمد عبدالله حماد العجمي
0228 فهد دعيرم عبدالله العفاس
0229 دعسان فيحان دعسان المطيري
0230 فارس ناصر فارس الحشار
0231 خالد محمود عيسى عاشور
0232 محمد عبدالله مبارك قويضى
0233 عبدالرحمن حسين سيد على على
0234 احمد يوسف صالح احمد
0235 عمر عبدالعزيز محمد عبدالرحمن
0236 فيصل عبد الرحمن حسن الكندري
0237 خالد احمد ابراهيم خميس
0238 نواف حسين عبدالله الشعلان
0239 زياد طارق غلوم سلطان
0240 سعد مبارك راشد مبارك
0241 احمد جاسم ابراهيم الدشتي
0242 مشعل نادر مسعود سليمان الشمري
0243 عبدالله مصبح عيد العازمي
0244 سعد محيل حجيل العتيبى
0245 محمد راشد سعد العجمى
0246 سامى حمدان عشبان العازمي
0247 احمد مرزوق دغيم الرشيدى
0248 فيصل سالم شريده الشريده
0249 محمد بدر ناصر العازمي
0250 مشعل سعود دخين المطيري
0251 حزام صاهود حزام السبيعي
0252 يعقوب خلف خالد المسفر
0253 يوسف محمد سالم العبدالجادر
0254 سلطان سعود مخلد المطيري
0255 مشاري حمد زبن المطيري
0256 محمد علي فالح الدفيليج
0257 أحمد مبارك فهيد العازمي