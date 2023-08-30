عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع الدفعة العاشرة من "N3 " في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 257 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 3/9/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 31 اغسطس 2023 و 3 سبتمبر 2023 و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 4 سبتمبر 2023 واجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 6 سبتمبر 2023 .

وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت "السكنية" الى ان من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفيما يلي الأسماء:

0001 فيصل عبدالله مسفر القحطانى

0002 ناصر صالح حمد الدريويش

0003 حمد حمود محمد لعليثه

0004 ايمن محمد احمد راشد

0005 مبارك حمد مجبل العازمي

0006 جابر عبدالله هلال الحميدي

0007 ابراهيم فالح بخيتان العيبانى

0008 عبدالله مرود علي العجمي

0009 على سليمان عبدالله الجطيلي

0010 عمر عبدالله مطلق العنزى

0011 محمد هابس مهدي القحطاني

0012 نجم عبدالله راشد عبدالرحيم الراشد

0013 انور خليفه عبدالله الهران

0014 محمد صالح سعد العلي

0015 نواف عبدالله خليفه الطراروه

0016 فلاح عيد سعد العازمى

0017 بدر غازى مطلق المطيرى

0018 عيد محمد عيد العنزي

0019 صلاح مساعد فلاح العازمى

0020 عيد حجي مجبل الرشيدي

0021 مفرج هادى مفرج العجمى

0022 ناصر فالح حمد العازمي

0023 ماجد جهيم غازي المطيري

0024 فهد مصلح جلوى العنزى

0025 محمد جديع زنيفر العازمي

0026 مشعل غازى محمد المشيعلي

0027 غازى نايف مطلق العتيبى

0028 منور مرضي مناور الشمري

0029 عبدالعزيز عبدالحميد محمد الصايغ

0030 عبدالسلام ابراهيم حمد الرشيدى

0031 محمد هادي مبارك الهاجري

0032 خالد سعد عقيل المطيرى

0033 خليفه ثويني صياد الخالدي

0034 محمد عبد الله مجبل الصويلح

0035 نواف راجح سعد عصفور الهاجري

0036 عبدالعزيز احمد السعودي

0037 عبدالله مبارك عيد القحطانى

0038 مناور فالح على

0039 نواف محمد وثير العازمى

0040 فهد عطيه سفر البراك

0041 حمد سلمان عبد الله الفقعان

0042 جاسم محمد نصار الشريعان

0043 نواف احمد جروان العازمي

0044 راشد فالح عبدالهادي الهاجري

0045 صلاح مبارك مدغم الداهوم العازمي

0046 مبارك مسفر محمد الهاجرى

0047 ناصر مانع محمد هضبان العجمي

0048 مشعل مزهر عشوى الشمري

0049 عبدالمجيد بصري محسن الصواغ

0050 محمد مهدي جبران القحطاني

0051 خالد على سعد العازمى

0052 عبدالوهاب مرزوق معلا المطيرى

0053 احمد غازي سالم الهاجري

0054 صلاح عبدالله ابطيحان العازمي

0055 همام احمد باقر الكندري

0056 يوسف محمد فلاح سعيد الجويسري

0057 احمد على عبدالعالى المطيرى

0058 جابر على حسين اشكنانى

0059 محمد مبارك علي رومي

0060 عدنان عطاالله حميد العنزى

0061 محمد فالح بداح الهاجرى

0062 صالح عبدالرحمن صالح المكيمي

0063 سلطان راكان حمد المكراد

0064 عبدالعزيز غنيم عبدالله الزعبى

0065 محمد خليفه محمد الدرعاوي

0066 حسين عامر حسين الهاجرى

0067 محمد جاسم محمد الغملاس

0068 عبدالعزيز جلال ابراهيم سكيني

0069 جراح راضي محمد المطيري

0070 سيد محمد احمد سيدعبدالحميد الرفاعي

0071 شمس الدين عدنان يوسف ملك آل هيد

0072 فيصل راشد اسماعيل الياسين

0073 على بداح صالح العتيبى

0074 صالح مبارك عبدالرحمن الصرعاوي

0075 عبدالهادي فالح صغير الدوسري

0076 احمد حامد عبدالله الصالح

0077 نايف ماثل مثيب العتيبي

0078 مشعل صحن سعد العازمى

0079 مشارى دغيم متعب العدوانى

0080 خالد سعد عبدالله المشعان

0081 محمد حاى سالم الحاى

0082 مشارى محرم راكان العجمى

0083 عبدالله علي حسين الربيع

0084 فيصل مزيد عايض الهبيده

0085 محمد على عبدالله العوضى

0086 راشد سلمان مبارك الاشقر

0087 عبدالرحمن خليل احمد الكندري

0088 احمد حبيب حبيب العازمي

0089 بدر فرحان سيف النامى

0090 على قاسم حسن القلاف

0091 فهد خليفه حشاش العازمي

0092 مبارك فاهد ناصر القحطانى

0093 محمد سليمان عبدالرحمن شعيب

0094 صالح محمد صالح حسين

0095 صالح غنام دغيمان العازمي

0096 فيصل سيف محمد العازمي

0097 أحمد على مسفر الحيان

0098 سعد حمود بداح العازمي

0099 راكان سفر مسفر العتيبى

0100 عبدالله مسعود على الرشيدى

0101 انور عبدالرزاق ابراهيم السلمان

0102 خالد عبد الرحمن فالح العجمى

0103 صلاح على ناصر الجطيلى

0104 طلال محمد غريب الجسار

0105 مساعد سعود حثلين الرشيدي

0106 جراح نزال مبارك الرميح

0107 صهيب داودمحمد عبدالرحيم الكندري

0108 سعد رجعان سعد الجويسرى

0109 راشد سالم مطلق الجويسري

0110 عبدالكريم عوض صلاح الرشيدي

0111 عبدالله عامر محمد العجمي

0112 ناصر سعد علي العازمي

0113 احمد سالم فالح الملعبى

0114 حامد ناصر عبدالله العتال

0115 يوسف محمدعبدالرسول الفرج

0116 موسي جمعان حجي العازمي

0117 طلال لافى صنيدح العازمى

0118 محمد عبدالله مطلق بوسمري

0119 نادر سالم ناصر الشحومى

0120 عبدالله عيد خلف النويشري

0121 فهد مبارك عوجان العراده

0122 محمد حمد محمد بادى

0123 احمد علي مبروك ارشيد

0124 فيصل خليف سعود عواد

0125 عبدالعزيز عبدالسلام حسين شعيب

0126 احمد ناصر عبدالله العتال

0127 يوسف محمد سحبان الرشيدي

0128 عبدالعزيز خالد عبدالعزيز العصيمي

0129 عامر حمدي خلف العتيبي

0130 على فاضل امان القلاف

0131 سعود حجاب غصين الدوسري

0132 على احمد صالح الحمدان

0133 خالد غازى ثامر عبيد

0134 عايد غالى سالم الرشيدى

0135 محمد على محمد غلوم

0136 محمد سعد ثقل العجمي

0137 هاني عبدالمجيد محمد الخنفر

0138 مشاري سعد عواض الحربي

0139 عبدالله محمد حماد العجمى

0140 عبدالعزيز فرحان مصبح العازمي

0141 فهد فاضل عامر العتيبى

0142 معاذ مشارى عبدالمحسن المليفى

0143 محمد جاسم محمد حسن

0144 ناصر حمدان رويشد العازمي

0145 محمد سليمان خالد الرويشد

0146 عبدالله صلاح عبدالله القطان

0147 احمد سعود سالم العازمي

0148 محمد حيدر مصطفي حيدر

0149 طاحوس محمد طاحوس محمد

0150 جاسم محمد علي الشطي

0151 فواز صباح لفته الظفيرى

0152 عدنان عامر سالم العميره

0153 على براك محمد العازمى

0154 فهد مطلق يعقوب المطيرى

0155 فيحان محمد فهد الدوسري

0156 حسن مطني غضبان مهنا

0157 جابر كريدي فهد السبيعي

0158 عبدالهادي محمد مطلق المطيري

0159 خالد حجي عبدالرزاق العصفور

0160 عادل عايد مبارك الفريشي العازمي

0161 مبارك مهل فهم الهاجري

0162 مبارك مطلق سعد العازمي

0163 عبدالله سعد عبدالله القيني

0164 خالد عبيد عايض عوض

0165 احمد حسين ربيع

0166 يوسف عيد سليمان العازمي

0167 متعب حسن غريب العجمي

0168 مشاري عبدالله خالد الصباح

0169 مانع محمد عبدالمانع العجمي

0170 ثامر سعيد عيد العازمي

0171 سالم راشد سالم العازمي

0172 سالم محمد احمد الملا يوسف

0173 خالد عبدالله عبدالمحسن ابوعبيد

0174 احمد يوسف عبدالله الكندري

0175 فيصل مهدي مرزوق الخياط

0176 احمد شاهين فراج الظفيري

0177 فهد سعد محمد القحطاني

0178 عبدالله احمد صالح عنبر

0179 فهاد عبدالمحسن فهاد المقبول

0180 عماد محمد نجف كمشاد

0181 مبارك عيد عايض الرشيدي

0182 عبدالمحسن شبيب جريو ثويني العجمي

0183 حسن عبدالرحيم حبيب الحمر

0184 علي حسين علي المطوع

0185 مطلق مزعل عبد الكريم الهاجري

0186 مشعل حمود عيد العصيمي

0187 محمد علي جارالله المري

0188 طلق فالح طلق العازمي

0189 احمد حردان محمد العنزي

0190 محمد سعود عبدالله السبيعي

0191 احمد عبد الرحمن عطا الله المطيرى

0192 عبدالله محمد راشد العميري

0193 شافي عبدالله شافي العجمي

0194 عبدالرحمن فرحان ناصر الرشيدي

0195 ربيع محمد ربيع المري

0196 مشعل فراج حمود العازمي

0197 رابح نواف عيد البراك الرشيدي

0198 سلطان سالم بنيان الدوسرى

0199 عادل منير عواد العازمى

0200 ضيدان سعد شافى الدوسرى

0201 مطلق محمد ناصر محمد

0202 عبدالله ناصر عبدالله النفيشان

0203 سعيد فالح سعد العازمى

0204 مفرج فراج زايد المطيرى

0205 عبدالعزيز جواد عيسى الخميس

0206 مشعل محمد عبدالله المسند

0207 عبيد عباد مزيد المطيري

0208 غازي عجير مناور العتيبي

0209 مشعل فلاح خليفه العازمي

0210 نواف سالم قطوان الصواغ العازمي

0211 احمد محمد حسن محمدعلي الصايغ

0212 عبدالعزيز لافى عواد العازمى

0213 طلال عباس عبدالامام سليمان

0214 فايز حسين مطر العنزي

0215 سلطان مبارك جعيثن العازمى

0216 فيصل سعود دغيم العازمي

0217 محمد السيد على سيد صاحب احمد

0218 محمد راشد علي الدرزي العازمي

0219 مشارى عيد مجبل الهيلع

0220 مختار حسين علي خضر

0221 حسن سالم سعود جوير

0222 على فالح راشد التميمي

0223 وليد خالد عيد البريكي

0224 بدر معزى فراج المطيرى

0225 مشعل محمد عمير العجمى

0226 محمد حمود محيميد العتيبى

0227 محمد عبدالله حماد العجمي

0228 فهد دعيرم عبدالله العفاس

0229 دعسان فيحان دعسان المطيري

0230 فارس ناصر فارس الحشار

0231 خالد محمود عيسى عاشور

0232 محمد عبدالله مبارك قويضى

0233 عبدالرحمن حسين سيد على على

0234 احمد يوسف صالح احمد

0235 عمر عبدالعزيز محمد عبدالرحمن

0236 فيصل عبد الرحمن حسن الكندري

0237 خالد احمد ابراهيم خميس

0238 نواف حسين عبدالله الشعلان

0239 زياد طارق غلوم سلطان

0240 سعد مبارك راشد مبارك

0241 احمد جاسم ابراهيم الدشتي

0242 مشعل نادر مسعود سليمان الشمري

0243 عبدالله مصبح عيد العازمي

0244 سعد محيل حجيل العتيبى

0245 محمد راشد سعد العجمى

0246 سامى حمدان عشبان العازمي

0247 احمد مرزوق دغيم الرشيدى

0248 فيصل سالم شريده الشريده

0249 محمد بدر ناصر العازمي

0250 مشعل سعود دخين المطيري

0251 حزام صاهود حزام السبيعي

0252 يعقوب خلف خالد المسفر

0253 يوسف محمد سالم العبدالجادر

0254 سلطان سعود مخلد المطيري

0255 مشاري حمد زبن المطيري

0256 محمد علي فالح الدفيليج

0257 أحمد مبارك فهيد العازمي