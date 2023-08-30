البنك يسعى لتحقيق نمو مستدام وقيمة مضافة لمختلف الأطراف من مساهمين وعملاء في المدى الطويل

بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة من «أسواق المال» للإعلان عن تفاصيل وإجراءات الاكتتاب

حصل بنك الخليج على موافقة بنك الكويت المركزي بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 26.1 مليون دينار، وذلك من خلال إصدار 260.869.565 سهما جديدا، تطرح للاكتتاب العام مع حق الأولوية للمساهمين، بقيمة اسمية 100 فلس لكل سهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار بمقدار 130 فلسا لكل سهم، الأمر الذي ستنتج عنه زيادة رأسمال البنك بنحو 60 مليون دينار.

ويترقب بنك الخليج الحصول على موافقة هيئة أسواق المال، للإعلان عن كل التفاصيل والإجراءات المتعلقة بعملية إصدار أسهم الزيادة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي: «زيادة رأس المال المصدر والمدفوع تستهدف تعزيز قاعدة رأسمال البنك ونسب كفاية رأس المال الرقابي، فضلا عن زيادة قدرة البنك على متابعة فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع إستراتيجيته. كما يسعى بنك الخليج إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لمختلف الأطراف من مساهمين وعملاء على المدى الطويل».

وأشار بودي كذلك إلى أنه كما في 30 يونيو 2023، بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك 16.1% ونسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.9%، كلاهما أعلى من الحد الأدنى الرقابي، وبالتالي سيعزز إجمالي العائدات من زيادة رأس المال المرتقبة من نسب رأس المال الرقابي للبنك. وأضاف أن بنك الخليج لايزال يتمتع بتصنيف في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.