علي إبراهيم

مددت الإدارة العامة للجمارك مدة استقبال طلبات شغل الوظائف الإشرافية حتى نهاية دوام يوم الخميس 7 سبتمبر، مشددة على أنه سيتم فحص جميع الطلبات من قبل اللجنة الخاصة بالوظائف الإشرافية فور تشكيلها، فيما وضعت ضوابط إضافية لشغل الوظائف الإشرافية.

وتفصيليا، أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة، عبدالله عادل الشرهان، قرارا أفاد فيه بأن يستمر استقبال طلبات شغل الوظائف الإشرافية لغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر، فيما لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

وأفاد الشرهان في الإعلان الذي صدر تحت رقم (6) بأنه يمكن للموظفين الراغبين بالترشح لشغل الوظائف الاشرافية التقديم عن طريق الحضور الشخصي إلى إدارة السجل العام أو التقديم من خلال التراسل الإلكتروني موجه إلى إدارة السجل العام، أو عن طريق الايميل الخاص بإدارة السجل العام مع مراعاة أن يكون التقديم عن طريق النموذج الخاص بذلك.

يأتي ذلك، بعدما أصدر الشرهان قرارا إداريا أضاف من خلاله شرطين إلى شروط شغل الوظائف الاشرافية.

ووفقا للقرار الذي حمل رقم 1402 لسنة 2023 فقد قضى في مادته الأولى بأن يضاف إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاته:

1- شرط اجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية لدى الإدارة العامة للجمارك.

2- أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة يعمل في ذات الإدارة المتقدم لها لمدة لا تقل عن سنة ميلادية كاملة، وفي حال عدم استيفاء أي من موظفي الإدارة لهذا الشرط يتم قبول طلبات المتقدمين من ذات القطاع على أن لا تقل خدمتهم عن سنة ميلادية كاملة بذات القطاع.