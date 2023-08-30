بحث سفيرنا بالدوحة خالد المطيري مع وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالات الأمنية وسبل تعزيزها.

وقال السفير المطيري لـ (كونا)، إن الاجتماع مع وزير الدولة للشؤون الداخلية في قطر تناول مناقشة تعزيز التعاون الأمني بين البلدين لاسيما فيما يخص مكافحة المخدرات.

وأشار إلى أنه تمت الإشادة خلال اللقاء بمشاركة الفرق الأمنية الكويتية في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا قطر 2022) التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة العام الماضي.

وأكد أن التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات الدولية المختلفة يعززان من نجاح أي أحداث وبطولات دولية لاسيما أن أي نجاح وتفوق لأي حدث يعتمد على التنسيق الأمني الناجح.