المبنى إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإشراف الكوادر الوطنية فيها

أسامة أبوالسعود

افتتح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري مبنى إداريا تابعا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة الزهراء بجنوب السرة، بصفته ممثلا عن وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

واكد د.المطيري أن المبنى إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإشراف الكوادر الوطنية في الوزارة من حيث التصميم والإشراف على مراحل البناء والطراز الإسلامي الفريد، والذي يتواءم مع طبيعة الأعمال بالوزارة ورؤيتها الشاملة بالريادة عالميا بالعمل الإسلامي.

وشدد على أن وزارة الأوقاف حريصة على إنشاء المباني الداعمة لتحقيق رسالتها في المجال الدعوي وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في ظل وجود عمل مؤسسي داعم، حيث إن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الدولة التنموية للمشاريع الإنشائية وضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة، ووفق برنامج زمني ومنهجية عمل متكاملة، حيث تولت الوزارة الرقابة على تنفيذ الأعمال الهندسية بكل أشكالها، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية التعاقدية، والقيام بالدور المنوط بها بالرقابة وتحقيق ضبط الجودة بكافة الأعمال المنفذة من قبل المقاولين، وتطبيق الإجراءات.

وبين د.المطيري أن هذا المبنى الإداري يحقق أهداف الوزارة الاستراتيجية بتوفير بيئة عمل مشجعة لأداء الأعمال، حيث تم بناء المشروع على مساحة 3500م2 وبإشراف إدارة الخدمات العامة بالوزارة منذ بداية إنشائه وحتى المرحلة النهائية، حيث يتكون المشروع من سرداب سفلي وعلوي مستغل كمواقف سيارات، وعدد ستة أدوار تضم المكاتب الإدارية، وغرف الاجتماعات، والقاعات التدريبية، وغرف الخدمات الأخرى المختلفة، ووفق أعلى المواصفات الفنية.

وأشار المطيري إلى سعي الوزارة نحو بناء استراتيجية تهدف إلى تحسين الجودة، وخطط تشغيلية تنسجم مع خطتها، والعمل الدائم على توفير احتياجات الوزارة من المنشأة الجديدة واعتماد مخططاتها ومتابعتها والتنسيق مع المكاتب الاستشارية المشرفة على التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة.

وذكر أن أعمال مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المبنى الإداري بدأت بدراسة واعتماد مستندات وتصاميم المشروع الإنشائية، وإعداد الشروط والمواصفات الفنية، ودراسة المناقصة التي تخص المشروع وإبداء الرأي الفني بشأنها في جميع المراحل ودراسة واعتماد المواد المستخدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك إعداد التقديرات المالية والمقايسات الخاصة بها.

وشكر وكيل الوزارة الكوادر الوطنية والوحدات التنظيمية التي أشرفت على إنجاز المشروع ومتابعة مراحل بنائه المختلفة حتى وصل إلى مرحلته النهائية، متمنيا لهم المزيد من الإنجازات والتميز.