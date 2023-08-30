عبدالكريم العبدالله

في إطار مشروع مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية لخطة التنمية في دولة الكويت، وانطلاقا من مبادرة جمعية داعمة للصحة وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية، أعلن د.حمود الزعبي مدير إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، أن الإدارة ستقوم بتشكيل فريق تقييم لمتابعة تطبيق معايير جمعية داعمة للصحة في الجمعيات التعاونية.

ويضم الفريق أعضاء من إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وإدارة تعزيز الصحة والبرنامج الوطني لمكافحة التدخين.

وأفاد بأن الفريق قام بالمرور على الجمعيات التي أبدت رغبتها في المشاركة، ومنها جمعية الفيحاء التعاونية وجمعية هدية التعاونية وجمعية غرناطة التعاونية وجمعية قرطبة التعاونية، لافتا إلى انه سيتم تنظيم حفل تكريم للجمعيات المشاركة في هذه المبادرة، وتتطلع الإدارة لتشمل عددا أكبر من الجمعيات التعاونية قريبا.