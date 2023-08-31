

هالة عمران



وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه امس، برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على إنشاء وحدة «البريكس» بمجلس الوزراء، بحيث تعنى بملفات التعاون مع تجمع «البريكس»، وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين.



وخلال الاجتماع، تحدث مدبولي عن مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع «البريكس»، التي عقدت مؤخرا في مدينة جوهانسبرغ بجنوب افريقيا، وتم خلالها الإعلان عن دعوة مصر للانضمام لعضوية التجمع اعتبارا من يناير 2024.



من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وما تم التأكيد عليه خلال هذا اللقاء المهم من روابط أخوية وعلاقات تاريخية تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، والتأكيد أيضا على موقف مصر الراسخ تجاه ما يواجهه السودان الشقيق من ظرف دقيق خلال هذه المرحلة، وذلك بما يدعم أمنه واستقراره، ويحقق تطلعات أبناء شعبه.



وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أيضا إلى الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأكاديمية العسكرية المصرية، والعديد من الرسائل المهمة التي أكد عليها الرئيس خلال لقائه الطلاب.



من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بما تحققه مدينة العلمين الجديدة من جذب سياحي، خاصة خلال هذا العام، وذلك بالنظر لما تتمتع به من العديد من المقومات الفريدة، والسمعة المتميزة جدا خارجيا، وهو ما يجعلها مقصدا للسائحين من مختلف دول العالم، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتلقاه وعدد من الوزراء من إشادات من جانب العديد من المسؤولين الدوليين خلال الزيارات الخارجية، حول مدينة العلمين الجديدة والجهود المبذولة لجعلها مقصدا سياحيا طوال العام.



وفي الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر لوزير الطيران المدني بأهمية العمل المستمر على تطوير مطاري العلمين، وبرج العرب، ليتواكبا مع ما تحظى به المدينة من إقبال شديد من السائحين من مختلف دول العالم.