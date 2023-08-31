القاهرة - ناهد إمام



أصدرت مصلحة الضرائب قرارا برقم (515) لسنة 2023 بإلزام المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات إلكترونية - بكافة مراحل الإلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني - بالتسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك)، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر 2023 من خلال الرابط التالي www.eta.gov.eg.



وأكد رئيس المصلحة د.فايز الضباعني، في بيان أمس، أن المكلفين الملزمين بالقرار رقم (515) لسنة 2023 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب المصلحة واللازمة لتطبيق برنامج التحفيز (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك).



وأضاف أن برنامج التحفيز «فاتورتك.. حمايتك وجايزتك» يأتي في إطار خطوات الدولة الثابتة نحو التحول الرقمي والشمول المالي والانتقال إلى منظومات إلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، واستكمالا لمشروعات تطوير المصلحة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.



‏وأشار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى خلق ونشر ثقافة ضريبية جديدة لدى المواطن المصري من خلال حثه وتحفيزه على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وكذلك تشجيع المواطنين للحصول على الإيصالات أو الفواتير الضريبية، وحماية المستهلك النهائي (المواطن) بالإيصالات أو الفواتير الضريبية الصحيحة للسلع المشتراة والخدمات المؤداة.



‏وأوضح أن البرنامج يهدف إلى التحقق من الممارسات الخاطئة المؤثرة على المواطن والناجمة عن قيام بعض التجار بتحصيل الضريبة من المواطن دون توريدها للمصلحة، وكل ذلك يتم من خلال حوافز ومكافآت متنوعة ومتدرجة، بالإضافة إلى سحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه.



‏ولفت إلى اهتمام ومتابعة وزير المالية ببرنامج (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك)، وذلك لأنه أداة لرؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحا، وكذلك أداة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.



‏ونوه بأن منظومة التحفيز «برنامج فاتورتك.. حمايتك وجايزتك» هي امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة، وكان طبيعيا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ولمزيد من المعلومات من خلال الخط الساخن 16395.