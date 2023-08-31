

أعلنت «كونا» افتتاح قاعة «واحة كونا الذكية» التابعة لقطاع التحرير والمختصة باستخدام جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الإعلامي.



وقالت المدير العام للوكالة د.فاطمة السالم، إن واحة كونا الذكية ستسهم في تحسين جودة المحتوى الإعلامي وسرعة الإنتاج ودقة المعلومات.



وأضافت السالم أن القاعة ستكون أداة مهمة لتحقيق طموح القراء في ضوء ما يشهده عصر الذكاء الاصطناعي من تحول كبير في مجال الإعلام وصناعة الخبر.



وأكدت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستعمل أيضا على تسهيل التعاون بين جميع الإدارات في «كونا» من خلال تبادل الملفات والمعلومات بين العاملين في المؤسسة.



وأشارت إلى إطلاق «كونا» مساحة لها على منصة «ميتافيرس» في مايو الماضي بجانب إطلاق المذيع الافتراضي «الأفاتار» كأول وكالة أنباء خليجية وعربية تستخدم تلك التقنية.



ويقوم المشروع الجديد على توظيف صحافة الذكاء الاصطناعي لتحقيق التفوق المهني والانتشار الدولي من خلال تطوير الأنظمة والبرامج وصناعة المواد الخبرية بلغات مختلفة.



ويهدف مشروع «واحة كونا الذكية»، إلى تحسين الأداء والكفاءة وتشجيع الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير بمجال الذكاء الاصطناعي، كما يقوم المشروع الجديد على التحليل والتنبؤ وفهم المحتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.