

قام مدير الخدمة الوطنية العسكرية العميد محمد الجسار، يرافقه عدد من ضباط الهيئة، بزيارة، كل على حدة، إلى إدارة الفتوى والتشريع، حيث كان في استقباله وكيل إدارة الشؤون المالية والإدارية المستشار حيدر الحرز، كما زار الإدارة العامة للطيران المدني، وكان في استقباله مدير عام الطيران المدني بالتكليف م.عماد الجلوي.



وتم خلال الزيارتين مناقشة أهم الأمور والمواضيع المتعلقة بمحور الزيارة، وأشار العميد الجسار أن هيئة الخدمة الوطنية حريصة على التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة لتجنب أبنائنا المكلفين بقانون الخدمة الوطنية من المساءلة القانونية.