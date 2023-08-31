عبدالعزيز الفضلي



تواصل وزارة التربية استعداداتها للعام الدراسي الجديد من خلال قطاعاتها المختلفة ومناطقها التعليمية، حيث تعمل على مدار الساعة لتهيئة الأجواء المناسبة وتوفير كل سبل النجاح للعملية التعليمية.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» أن لجنة التعاقدات الخارجية تواصل عملها حاليا في دولة فلسطين من خلال اختبار ومقابلة المعلمين والمعلمات مستوفي الشروط تمهيدا للتعاقد معهم وسد النقص في الهيئات التعليمية بالتخصصات العلمية، مشيرة إلى أن الأمور مطمئنة وتسير حسب الخطة الموضوعة.



واستبعدت المصادر مباشرة عمل المعلمين الذين تم التعاقد معهم سواء من الأردن أو فلسطين بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدة انه من الصعب أن يتم ذلك خاصة أن العملية تحتاج إلى إجراءات طويلة مع الجهات المعنية قبل إحضارهم إلى البلاد.



من جانبه، أكد مدير أكاديمية الموهبة المشتركة بمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع والتابعة لإدارة منطقة العاصمة التعليمية بدر الهاجري استعداد الأكاديمية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، وذلك بجهود الهيئة التعليمية والإدارية.



وقال الهاجري انه تم التأكد من جاهزية وسلامة المبنى من حيث الفصول الدراسية والساحات والورش التعليمية، كما تم التأكد من صيانة التكييف وبرادات مشارب المياه وعمل ما يلزم بتغيير للفلاتر وأسلاك وتمديدات الإضاءة، كما تم الانتهاء من مراحل صبغ جدران الفصول والورش والقاعات العلمية بالإضافة إلى فرش السجاد في الممرات والاستراحات، مضيفا انه تم العمل على تسلم الكتب التعليمية للمرحلتين المتوسطة والثانوية والتأكد من اكتمالها إيذانا بتوزيعها على الطلبة في اليوم الأول من العام الدراسي.



وأردف أنه تم استكمال أعداد الهيئة التدريسية وسد النواقص بتعاون مثمر وجهود مشكورة من قبل مراقبة التعليم المختصة وإدارة الخدمات والصيانة والشؤون الإدارية بمنطقة العاصمة التعليمية.