

في إطار الفعاليات الإنسانية التي تعكس وتؤكد مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي، قام البنك التجاري الكويتي بتنظيم حملة للتبرع بالدم للموظفين بمقره الرئيسي، وذلك بالتعاون مع بنك الدم المركزي وشهدت الحملة مشاركة عدد كبير من الموظفين الذين تسابقوا إلى تلبية الواجب الإنساني والتبرع بالدم، وذلك بحضور رئيس الجهاز التنفيذي إلهام محفوظ وفريق الادارة التنفيذية في البنك.



وفي تعقيبها على تنظيم البنك لهذه الحملة، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك، أماني الورع: جاء تنظيم هذه الحملة بالتعاون مع بنك الدم المركزي انطلاقا من إيماننا بضرورة رفع مخزون الدم الاستراتيجي لدى بنك الدم ومد يد العون والمساعدة للمرضـــى والمحتاجيــــن والمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم.



وتابعت الورع: يحرص البنك التجاري الكويتي على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي بين موظفيه بدعوتهم للمشاركة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية ومنها حملات التبرع بالدم، حيث قام قطاع التواصل المؤسسي بتوجيه رسائل للموظفين للمشاركة في هذه الحملة، وساهمت هذه الرسائل بشكل كبير في تعزيز وعي الموظفين حول ثقافة التبرع بالدم وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية للبنك وتعاونه مع المؤسسات الوطنية ومن ضمنها بنك الدم المركزي وجهوده في إدامة توفير وحدات الدم لتكون جاهزة لمن يستحقها من المرضى المحتاجين.



وتوجـهـــت بالشــكـــر لمسؤولي بنك الدم المركزي الذين بادروا بإرسال الفرق التمريضية والطبية التي أظهرت تعاونا ومهنية عالية في فحص الراغبين في التبرع بالدم، ولموظفي البنك الذين لم يتوانوا في تلبية الدعوة وتوافدوا للتبرع بالدم.