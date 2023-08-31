احتفلت مجموعة الشايع مؤخرا بتخريج نحو 100 من الطلبة الكويتيين من برنامج التدريب الصيفي بعد أن قضوا أربعة أسابيع بالعمل في المكتب الرئيسي ولدى عدد من محلات العلامات التجارية التي تديرها الشركة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة.



وقدمت المجموعة خلال حفل أقيم مؤخرا في برج الشايع، شهادات تقديرية للطلاب بحضور ممثلين عن القوى العاملة ومجموعة الشايع.



ويهدف برنامج التدريب الصيفي إلى تعريف شباب الكويت بقطاع تجارة البيع بالتجزئة وتدريبهم على المهارات الأساسية في إدارة محلات التجزئة من خلال العمل جنبا إلى جنب مع الموظفين في المكتب الرئيسي وستاربكس واتش آند ام وعدد من المحلات التجارية والمطاعم التي تديرها المجموعة. وفي معرض حديثه عن البرنامج، قال رئيس إدارة الطاقات البشرية في مجموعة الشايع غرايم كوك: ملتزمون بدعم الشباب بكل الطرق لأننا نرى فيهم قادة المستقبل، كما أننا وفي إطار تخطيطنا التنموي المتكامل، نهتم بتدريب الكوادر الوطنية الشابة وإعدادهم لشغل مناصب متخصصة في قطاع تجارة البيع بالتجزئة، ولقد كان من دواعي سرورنا أن نرى التأثير الإيجابي للبرنامج على تجربة الزبائن والفرق الواضح الذي أحدثه عمل الشباب الكويتي في المحلات وتقديمهم المساعدة لزبائننا، وهدفنا توسيع البرنامج واستيعاب المزيد من الطلاب وتعريفهم بأهمية هذا القطاع والاستفادة من الخبرة المهنية التي يقدمها.



وأضاف: يعتمد تنظيم برنامج التدريب الصيفي السنوي على النجاح الملحوظ الذي حققه البرنامج خلال السنوات الأخيرة. ويأتي ذلك كجزء من مساعي مجموعة الشايع لدعم الشباب واستعراض الفرص الوظيفية المتوافرة لهم في المستقبل.



بدورها، قالت مراقبة التدريب الميداني في الهيئة العامة للقوى العاملة ألطاف السعيد: تربطنا علاقة وثيقة مع مجموعة الشايع على مدار السنين، ونفخر بدعم الشباب الكويتي وتشكيل مستقبلهم من خلال العديد من المبادرات، كما ان شراكتنا مع «الشايع» لمساعدة الطلبة على اكتساب الخبرة العملية من خلال الانخراط في بيئة العمل والتعرف على آلية العمل داخل الأقسام المختلفة.