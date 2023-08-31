في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وتحقيقا لاستمرارية اللقاءات المتبادلة بين الجهات المشتركة، قام الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي والوفد المرافق له بزيارة لمقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكان في استقبالهم مدير عام المؤسسة أحمد الثنيان. وبحث الطرفان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك لمنح المواطنين المتقاعدين خدمات إضافية، وآلية تقديم حلول وخصومات وخدمات خاصة لهم تكريما لهم على انقضاء فترة عملهم ومنحهم مزيدا من الميزات عبر الخطوط الجوية الكويتية. هذا، وقامت «الكويتية» مؤخرا بالإعلان عن إطلاق خصومات خاصة تصل إلى 20% على حجوزات تذاكر المواطنين المتقاعدين، ومن خلال التعاون المثمر ستسعى الشركة لإضافة خدمات أخرى في الفترة المقبلة.



وقال الرئيس التنفيذي م.معن رزوقي: يسرنا لقاء مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد الثنيان، حيث تأتي الزيارة لتطوير العلاقات الراسخة وتمتينها بما يعود بالمصلحة العامة على الطرفين، وركزنا خلال اللقاء على مزيد من التعاون في مختلف المجالات وكيفية تطويرها بما يعود بالنفع على المصلحة العامة ولتحقيق الأهداف المنشودة.



وأضاف رزوقي: يسعدنا من خلال هذا اللقاء تفعيل مبدأ الشراكة بين الجهات الحكومية.



وتقدم بجزيل الشكر للقائمين على «التأمينات» ودورهم البارز في تقديم الخدمات المختلفة والمتميزة وإتاحة خيارات متنوعة للمتقاعدين، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والسداد.



من جانبه، عبر مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية أحمد الثنيان، عن سعادته باللقاء، مشيدا بهذه الخطوة المهمة والجادة التي ستفتح المجال أمام المتقاعدين لمنحهم مزيدا من الخيارات والخدمات التي تضمن لهم السعادة.