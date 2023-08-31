

عبدالكريم العبدالله



في إطار مشروع مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية لخطة التنمية في الكويت وانطلاقا من مبادرة جمعية داعمة للصحة وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية، أعلن د.حمود الزعبي مدير إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية أن الإدارة عن تشكيل فريق تقييم لمتابعة تطبيق معايير جمعية داعمة للصحة في الجمعيات التعاونية. ويضم الفريق أعضاء من إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وإدارة تعزيز الصحة والبرنامج الوطني لمكافحة التدخين. وأفاد بأن الفريق قد قام بالمرور على الجمعيات التي أبدت رغبتها في المشاركة وهي جمعية الفيحاء وجمعية هدية وجمعية غرناطة وجمعية قرطبة.