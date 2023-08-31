كم عدد التظلمات التي قدمها موظفو الهيئة على تقييم الكفاءة السنوي لآخر ثلاث سنوات وكم عدد القضايا المرفوعة في المحاكم الإدارية؟



وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كالتالي:



على الرغم من نصوص قانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية والتي تخولها للتحقق من سلامة الغذاء وتعزيز منظومته ومحاربة أساليب الغش، لكن انحرفت الهيئة في عملها مؤخرا لاسيما على صعيد مراقبة تطبيق القوانين ومكافحة الغش التجاري والتحقق بمختبراتها من سلامة الغذاء، الأمر الذي انعكس سلبا على حقوق المستهلك الكويتي، وأدى بأشكال اخرى إلى تفاقم المشاكل التي انشئت الهيئة من اجلها وفقا لفلسفة القانون 112 لسنة 2013.



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فمازالت المخالفات المالية والإدارية وملاحظات الجهات الرقابية مستمرة منذ سنوات دون اتخاذ اجراءات فعلية لمعالجة هذه المخالفات، وعلى رأسها مخالفات المختبرات وعقود الاستشارات، وكذلك الوظائف الإشرافية وتسكين عدد من غير المؤهلين لها، بالإضافة الى ضعف موارد الهيئة وعدم وجود خطة واضحة لمصروفاتها المنتظرة.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما أسباب تأخر تشغيل مختبر الهيئة؟ وهل الهيئة غير قادرة فنيا على تفعيل المختبرات وتشغيلها؟ وكم عدد الفنيين المختصين في فحص المواد الغذائية لدى الهيئة؟



2 - ما الأسس التي استندت إليها الهيئة لتلقي قبول عروض اسعار لإدارة مختبر الهيئة من شركات خاصة؟ وهل اتبعت الهيئة اللوائح والنظم المعمول بها في مخاطبة الشركات لتلقي عروض اسعار؟



3 - ما اسباب تأخر وصول نتائج فحص المواد الغذائية؟ وأين يتم فحص هذه المواد؟ وهل تصرفتم في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قبل وصول نتائج المختبر بسلامتها؟



4 - هل وُثقت عملية إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة؟ وما الجهات المشرفة على عملية الإتلاف؟ وهل تتطابق الإحصائيات حول الكميات التي تُتلف مع أرقام الجهات المعنية الأخرى؟



5 - وقعت الهيئة في الفترة الاخيرة عدة عقود استشارية مع عدد من الشركات الخاصة، يرجى تزويدي بجميع الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لطرح هذه العقود، وهل عقدت بعض منها بالأمر المباشر؟ وما اسباب عدم الاستعانة بالمتخصصين الكويتيين من اهل الخبرة وفتح باب التعيين امامهم لسد النقص لتشغيل المختبرات؟ مع تزويدي بتكاليف هذه العقود؟



6 - هل أفرج عن مواد غذائية مستوردة من موظفين انتهى ندبهم الفعلي للهيئة، عن طريق استخدام صلاحية الدخول للنظام المتبع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في هذا الشأن؟ وما مصير هذه المواد الغذائية؟



7 - ما أسباب الانخفاضات الملحوظة في عدد العينات المفحوصة في مختبرات الهيئة؟



8 - قبلت الهيئة بالصلح مع عدد من المخالفين، ومن بعدها قامت بحفظ المخالفة وما يترتب عليها من آثار، يرجى تزويدي بكشف يوضح عدد المخالفات التي قبلت الهيئة التصالح بها ونوعها وقيمة الغرامات، وأسباب التصالح.



9 - أكدت تقارير ديوان المحاسبة والحساب الختامي على ضعف موارد الهيئة على الرغم من مصروفاتها العالية، يرجى تزويدي بخطة الهيئة لتفعيل دورها وزيادة مواردها، وتقديراتها لمصروفاتهما في السنوات المقبلة.



10 - رصد ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عددا من المخالفات على ادارة الشؤون المالية، يرجى تزويدي بإجراءات الهيئة المتخذة لتصحيح هذه الأخطاء، وما الإجراءات التأديبية التي اتخذت نحو المتسببين بالخطأ؟



11 - أحالت الهيئة في الفترة الأخيرة 40 موظفا للتقاعد، فما الأسس التي اعتمدت عليها في اتخاذ قرار التقاعد؟ وهل شكلت لجنة لتلقي التظلمات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما نتائجها؟



12 - قامت الهيئة بتسكين عدد من القياديين والإشرافيين في عدة اماكن وظيفية وقد نمى الى علمي ان اغلب من تم تسكينهم غير مؤهلين لشغل مراكزهم الوظيفية، لذا يرجى تزويدي بكشف يوضح اسماء ومؤهلات من يتولى المناصب القيادية والإشرافية في الهيئة، وأسباب اختيارهم على الرغم من مخالفة بعضهم لشروط الوظيفة، وهل تم تسكينهم بالأصالة ام التكليف؟ مع توضيح أسباب ذلك.



13 - كشف يوضح الوظائف الإشرافية الشاغرة، وعدد المتقدمين لها وخطة الهيئة في تسكين هذه الشواغر.



14 - رصد ديوان الخدمة المدنية عددا من المخالفات التي وقعت فيها الهيئة يرجى تزويدي بإجراءات الهيئة المتخذة لتصحيح هذه الأخطاء خاصة ما يتعلق منها بتسكين موظفين في اماكن غير مؤهلين لها، وصرف مكافآت لقياديين بخلاف اللوائح المنظمة، فضلا عن مخالفات تتعلق بالندب.



15 - كم عدد التظلمات التي قدمها موظفو الهيئة على تقييم الكفاءة السنوي لآخر ثلاث سنوات؟ وكم عدد القضايا المرفوعة في المحاكم الإدارية ضد الهيئة؟ وما حقيقة أن عدد من الموظفين يحصل على تقييم اقل من امتياز لأول مرة تزامنا مع تسكين الوظائف الاشرافية في الهيئة؟



16 - رؤية الهيئة تجاه مبنى الهيئة المؤجر حاليا، وهل خاطبت الهيئة الجهات المعنية لتوفير مبنى آخر؟ وما القيمة الإيجارية للمبنى شهريا؟ وما مدى صحة ما اشيع عن رفع القيمة الإيجارية في الفترة الاخيرة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من عقد تأجير مبنى الهيئة، وهل اجريت تغييرات عليه مؤخرا؟