يرجى تزويدي بإحصائية تفصيلية موضحاً فيها عدد الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج على نفقة وزارة التربية مصنفين وفق السنوات الخمس الأخيرة

ما الشرائح المستفيدة من دعم الديزل وهل يوجد قرار يحدد هذه الشرائح؟

هل تعتزم قوة الإطفاء العام فتح باب الالتحاق بدورة ضباط اختصاص للجامعيين المدنيين العاملين في قوة الإطفاء العام؟ وإذا كان الجواب النفي فما أسباب عدم انعقادها؟

ما عدد الحالات التي رصدتها هيئة مكافحة الفساد بوجود شبهات تضخم في الحسابات؟





وجه النائب مهند الساير أسئلة إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الأستاد، ووزيرة الأشغال العامة أماني بوقماز، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة.



سؤال «الداخلية»



وجاء في سؤاله إلى وزير الداخلية ما يلي:



بشأن القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، وبشأن القرار رقم 44 لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



هل تعتزم قوة الإطفاء العام فتح باب الالتحاق بدورة ضباط اختصاص للجامعيين المدنيين العاملين في قوة الإطفاء العام؟ إذا كان الجواب الإيجاب فمتى ستعقد الدورة؟ وإذا كان الجواب النفي فما أسباب عدم انعقادها، حيث إن آخر انعقاد لها كان في سنة 2017؟



سؤال «الدفاع»



وجاء في سؤاله إلى وزير الدفاع ما يلي:



نمى إلى علمي سقوط طائرة نوع كاراكال الفرنسية بعد إقلاعها من قاعدة علي السالم الجوية للمشاركة ضمن تمرين لؤلؤة الغرب 2022، ولله الحمد أنزلت من دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية باستثناء تهشم محرك الطائرة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل فتح تحقيق في حادثة سقوط الطائرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما انتهت إليه التحقيقات الأولية.



2 - هل وقفتم على أسباب سقوط الطائرة إن كان لعطل فني في طائرات الكاراكال الفرنسية أم لأسباب أخرى؟ مع إفادتي بها.



3 - هل أعد تقرير فني لطائرات نوع كاراكال الفرنسية سواء من الوزارة أو جهات أخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن التقرير والقرارات والإجراءات المتخذة من الوزارة بناء على ما ورد في التقرير.



4 - هل فحصت الطائرات فنيا؟ وهل تم التأكد من سلامتها وجاهزيتها للإقلاع حفاظا على سلامة الطيارين وأرواحهم؟



5 - كم عدد الطائرات من نوع كاراكال الفرنسية المشاركة في تمرين لؤلؤة الغرب 2022؟



6 - عطفا على البند السابق، هل تعرضت طائرة واحدة للسقوط أم أكثر؟



7 - هل أحيلت جميع الطائرات من نوع كاراكال الفرنسية للفحص بعد حادثة سقوط الطائرة؟



أسئلة «النفط»



وجاء في سؤاله الأول إلى وزير النفط وزير المالية بالوكالة ما يلي:



لما كانت دعوم الطاقة والوقود تمثل 59% من إجمالي قيمة الدعوم التي تجاوزت في ميزانية 22/23 مبلغ 5.92 مليارات دينار كويتي، وحيث إن الغاية من هذه الدعوم ليتم تحقيقها اقتصاديا على الوجه الأمثل يجب أن توجه إلى مستحقيها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما الشرائح المستفيدة من دعم الديزل؟ وهل يوجد قرار يحدد هذه الشرائح؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالقرار.



2 - كم تبلغ قيمة الدعوم المقدمة للديزل على وجه الخصوص من إجمالي دعوم الوقود والطاقة؟



3 - هل قامت لجنة إعادة دراسة الدعوم بإعداد أي دراسات أو رفع تقارير متعلقة بإعادة النظر في دعم الديزل؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عنها -إن وجدت-.



4 - ما أسباب عدم إيقاف دعم الديزل على الرغم من تكرار حوادث تهريبه للخارج؟



5 - ما قيمة المبالغ المصروفة على الدعوم وفق تصنيفاتها لآخر خمس سنوات مالية؟



وجاء في السؤال الثاني ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كشف لجميع عقود B.O.T موضحا فيه تاريخ انتهائها وقيمتها.



2 - كشف موضحا فيه العقود المنتهية واستعيدت الأراضي فيها للدولة.



3 - كشف موضحا فيه العقود المنتهية ولم تسحب، مع إفادتي بالأسباب والسند القانوني.



أسئلة «العدل»



وجاء في سؤاله الأول إلى وزير العدل ما يلي:



نصت المادة (71) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء أن «يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء». إذ أكدت المادة سالفة الذكر على دور المجلس الأعلى للقضاء في تحديد أوجه النقص أو التعارض أو القصور أو الخلل في القوانين النافذة والمعمول بها وإحالته بتقرير إلى وزير العدل الذي يقوم بدوره في عرضه على مجلس الوزراء، ولما كان لمجلس الوزراء تقديم مشروعات القوانين إلى مجلس الأمة حال الحاجة إليها، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل لايزال العمل جاريا وفق المادة المشار إليها بالآلية المحددة في النص؟



2 - صورة ضوئية من مشروعات القوانين التي تقدم بها مجلس الوزراء بناء على ما ورد في تقارير المجلس الأعلى للقضاء منذ عام 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3 - صورة ضوئية من التقارير المقدمة من المجلس الأعلى للقضاء لوزير العدل منذ عام 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال -إن وجدت.



4 - صورة ضوئية من التقارير المرفوعة من وزير العدل إلى مجلس الوزراء استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للقضاء منذ عام 2019 حتى تاريخ ورود السؤال.



وجاء السؤال الثاني كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - إحصائية بعدد الحالات التي رصدتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوجود شبهات تضخم في الحسابات والأملاك منذ دخول القانون رقم 2 لسنة 2016 حيز التنفيذ حتى تاريخ ورود السؤال.



2 - عطفا على البند السابق، ما الإجراءات المتخذة في شأنها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة -إن وجدت-.



3 - كم تبلغ الفترة الزمنية المستغرقة لتدقيق كشف الذمة المالية للخاضع لأحكام القانون منذ تقديمه للإقرار حتى الانتهاء من التدقيق عليه؟



سؤال «التعليم»



وجاء في سؤاله إلى وزير التعليم بالوكالة ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل توفد وزارة التربية طلبة غير كويتيين ضمن خطة البعثات الخارجية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بالسند القانوني.



2 - عطفا على البند السابق، يرجى تزويدي بإحصائية موضحا فيها عدد الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج على نفقة وزارة التربية مصنفين وفق السنوات الخمس الأخيرة.



3 - إحصائية تفصيلية موضحا فيها عدد الطلبة غير الكويتيين المبتعثين على نفقة وزارة التربية مصنفين وفق جنسياتهم وتخصصاتهم لآخر سنتين.



4 - التكلفة السنوية لكل طالب غير كويتي مبتعث على نفقة وزارة التربية والقيمة الإجمالية لجميع الطلبة عن آخر خمس سنوات، على أن يكون المبلغ الإجمالي لكل سنة على حدة.



سؤال «الأشغال»



وجاء في سؤاله إلى وزيرة الأشغال العامة ما يلي:



بات من الضرورة الملحة إحداث نقلة نوعية من خلال تحويل الإدارة العامة للطيران المدني إلى هيئة ذات استقلال مالي وإداري لمواكبة دول الخليج والمنطقة ودول العالم المتقدمة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل يوجد مشروع حكومي جدي لتحويل الإدارة العامة للطيران المدني إلى هيئة مستقلة؟ حال الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بالموقف الحالي للمشروع (أي مرحلة).



2 - ما الجهات المشاركة في إعداد مشروع قانون استقلال الطيران المدني؟



3 - ما مدى تأثير استقلال الإدارة العامة للطيران المدني على تصنيف الكويت لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)؟



4 - هل أعدت دراسات بشأن الانعكاسات الإيجابية لتحويل الإدارة العامة للطيران المدني لهيئة مستقلة إداريا وماليا؟



5 - هل إيرادات الطيران المدني الحالية تعكس مصروفات التشغيل الفعلي لمرافق المطار وخدمات الملاحة الجوية التي يقدمها الطيران المدني لشركات الطيران؟



6 - عطفا على البند السابق، يرجى تزويدي بقيمة إيرادات المطار نظير رسوم الهبوط والإقلاع ووقوف الطائرات وأي أعمال أخرى مقدمة لشركات الطيران والقيمة الإيجارية للأنشطة التجارية وغيرها في جميع المباني الخاضعة لإدارة الطيران المدني.



7 - هل سيساهم استقلال الطيران المدني في رفع إيراداته ورفع كفاءة حركة الملاحة الجوية في الكويت؟



8 - هل هناك أي دراسات أو تصورات معدة حول رفع الرسوم المحصلة من شركات الطيران نظير الخدمات المقدمة؟ حال الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بها.



سؤال «الصحة»



وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - أسماء الشركات المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة لتوفير طائرات الإخلاء الطبي خلال السنوات الخمس الأخيرة مع تزويدي بقيمة الميزانية المرصودة لها لكل سنة على حدة وصورة ضوئية عن العقود - إن وجدت.



2 - إحصائية عدد عمليات الإخلاء الطبي في السنوات الخمس الأخيرة مع تحديد وجهة كل منها.



3 - هل جميع عمليات الإخلاء الطبي تتم من الكويت؟ وهل هناك عمليات إخلاء طبي تمت من دول أخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بحركة سيرها.



4 - ما أسباب عدم امتلاك وزارة الصحة طائرات مخصصة للإخلاء الطبي؟ وما تكلفتها التقديرية على الميزانية؟