أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم أمس في المقر الرئيسي للبنك، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.



وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: عزيزة محمد عبدالرازق علي، وخالد يوسف خالد الخميس، وحزام حطامان عاصي الظفيري، وشروق رضا على الصيرفي، وعارف عبدالرحمن محمود جودة، ومريم محمد عبدالله الكندري، وسارة راشد الطخيم، وليلى طاهر أحمد بوحمد، وموضي هاجد فواز المطيري، وظاهر سنيد نقيع الخصيلي.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.



وتبقى الجوائز الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.



وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، منها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب، علما بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30 ألف فرصة في السحب.