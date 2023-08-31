

أعلنت شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات أودي في الكويت، عن تقديم عروض خاصة لنهاية موسم الصيف، حيث توفر لعملائها عروضا استثنائية على سيارات مختارة، منها أودي S3 وQ8. بالإضافة إلى ذلك تتوافر سيارات أودي المختارة مع كفالة لمدة 5 سنوات، باقة خدمة لمدة 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.



ويسر «أودي الكويت» تقديم أفضل العروض على أودي S3 وQ8، حيث تبدأ الأسعار من 13.999 دينارا و29 ألف دينار على التوالي، وتشمل الحملة تشكيلة واسعة من سيارات أودي كوبيه، سيدان وSUV المناسبة لجميع الاحتياجات، من أودي A3 المدمجة والشبابية إلى أودي Q8 الفاخرة والمناسبة للعائلة. وللاستمتاع بالعروض الجديدة أو لحجز تجربة القيادة، يمكن للعملاء زيارة http://www.audi-kuwait.com، أو الاتصال على: 1811118، وأيضا يمكن للعملاء زيارة معرض أودي الكويت في منطقة الشويخ الصناعية ـ طريق الجهراء (شارع البيبسي)، من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء.