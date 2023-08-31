أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لـ 10 رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: إبراهيم سعد عيد الغريب، هدى فرحان صلال العنزي، خالد عبدالله شبيكان عزيران، صالح صنهات ارديني العتيبي، مبارك عبدالله العجمي، أحمد هاني خليل الحمر، جراح لافي حليس الحسيني، عبدالله عديس الحسيني، حمود سعد عبدالعزيز المير، وماجد عويض صالح الشلاحي.



وبالنسبة لحساب السنبلة، فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.



وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد عبدالعزيز البخيت: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سـحـوبات الـسـنـبـلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص، هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».