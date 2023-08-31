محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن وزارة الأشغال العامة وجهت الدعوة للشركات المؤهلة فنيا لتقديم عطاءاتها التجارية لعقد بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب المطلاع، وحددت يوم 29 أكتوبر أجلا نهائيا لتقديم العروض.

يأتي ذلك في أعقاب شهرين من انقضاء الموعد السابق وهو 29 أغسطس، وبعد أن اجتازت 5 شركات مقاولات مرحلة التقييم الفني للمشروع.

وقد تصدرت شركة المقاولون العرب المصرية (عثمان أحمد عثمان وشركاه) قائمة الشركات الخمس التي اجتازت مرحلة التقييم الفني للحزمة، حسبما ذكرت مجلة ميد في فبراير الماضي، حيث حصلت الشركة على تقييم بنسبة 87% في التقييم الفني الذي أجرته الوزارة.

وقالت مجلة ميد إن طاقة المعالجة لمحطة مياه الصرف الصحي المخطط لها ستبلغ نحو 400 ألف متر مكعب من المياه يوميا، بينما تبلغ ميزانية المشروع التقديرية 175 مليون دينار (582 مليون دولار)، ويتضمن المشروع بناء خزانات عازلة تحت الأرض بسعة 50 ألف متر مكعب ومحطة تفريغ الناقلات بالطاقة نفسها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة الفائزة ببناء شبكة لمعال جة مياه الصرف الصحي تمتد من خزانات محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المطلاع إلى شبكات الري بمدينة المطلاع التابعة لمحافظة الجهراء، بالإضافة إلى مد خط مياه بطول 40 كيلومترا من خزانات محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المطلاع إلى محمية الطيور في المنطقة ذاتها.