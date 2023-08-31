ضمن جهوده في تعزيز وعي العملاء بالمعاملات المصرفية، وكجزء من دوره البارز في حملة «لنكن على دراية»، أشار «بيتك» من خلال رسائله في الحملة التوعوية الى أهمية التمييز بين التمويلين الاستهلاكي والإسكاني المتاحين لتلبية احتياجات العملاء الشخصية، وفقا لمعايير وشروط محددة، مواصلا بذلك جهوده في نشر الثقافة المالية وتسليط الضوء على مزايا الخدمات والمنتجات المصرفية التي يوفرها كالتمويل الشخصي.



وأوضح «بيتك» أن التمويل الاستهلاكي هو تمويل شخصي متوسط الأجل لا يتجاوز مقداره 25 ألف دينار يقدم للعميل بغرض شراء سيارة أو أثاث أو الحصول على خدمات تعليمية أو صحية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات. أما التمويل الإسكاني فهو تمويل شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته 15 سنة ولا يتجاوز مقداره 70 ألف دينار، يقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.



كما انه في سبيل الاستفادة من الخدمات التمويلية الشخصية من قبل العميل وتجنب تعرضه لمخاطر التعثر في السداد، أو الالتزامات المالية القانونية، سن بنك الكويت المركزي مجموعة من الضوابط والقوانين وألزم البنوك الامتثال لها عند منح التمويل الشخصي.



وتبرز رسائل «بيتك» السياسات الواضحة والمحددة لتوجيه عمليات الاقتراض والتمويل في البنوك، ومنها تزويد العملاء بتفاصيل القرض، وقيمة وعدد الأقساط، ومواعيد السداد، ونسبة القسط إلى صافي الراتب، وتبعات عدم السداد، ويحق للعميل الحصول على مهلة يومين على الأقل لمراجعة العقد بشكل شامل قبل التوقيع عليه، والحصول على مسودة العقد التي تتضمن تفاصيل مثل نوع القرض، ومدة السداد، مقدار القسط والعائد.



يذكر أن حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية تستهدف توعية المجتمع بأمن المعاملات المصرفية وتعزيز الشمول المالي، ومنذ إطلاقها عام 2021 يواصل «بيتك» دوره الفاعل في نشر ودعم أهداف الحملة من خلال حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات الأخرى.