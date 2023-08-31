كشف تقرير «إرنست ويونغ» (EY)، لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تسجيل المنطقة 318 صفقة في النصف الأول من عام 2023 بقيمة إجمالية بلغت 43.8 مليار دولار.



واستحوذت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على 254 صفقة من تلك الصفقات، بقيمة بلغت 42.5 مليار دولار، ومقارنة بالنصف الأول من عام 2022 فقد انخفض حجم الصفقات خلال هذه الفترة بنسبة 14%، في حين شهدت قيمتها زيادة طفيفة بنسبة 0.4%.



وكان سوق صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من العام متسقا مع الاتجاهات التي هيمنت على النصف الثاني من 2022، واستمرت الصفقات على الرغم من التوقعات الاقتصادية الضعيفة وارتفاع الفائدة ومخاوف الركود والبيئة التضخمية والتوترات الجيوسياسية، إلا أن صانعي الصفقات بدوا وكأنهم يميلون نحو تبني نهج حذر في ظل ظروف السوق غير المستقرة.



وواصلت صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة من الإمارات العربية المتحدة، وصندوق الاستثمارات العامة من المملكة العربية السعودية، قيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية في كلا البلدين. وشكلت الصفقات العابرة للحدود 57% من إجمالي عدد الصفقات و85% من قيمتها، وتنامى حضورها لاسيما بين الشركات التي تركز على النمو، وشكلت الصفقات الصادرة 32% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من عام 2023، و70% من قيمتها.



وبلغت قيمة الصفقات التي انخرطت فيها شركات ومؤسسات مرتبطة بالحكومة 29.9 مليار دولار، أي ما يمثل 68% من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها و19% من حجم تلك الصفقات، في حين شكلت الصفقات التي شاركت فيها أسهم خاصة أو صناديق ثروة سيادية نحو 23% من إجمالي حجم الصفقات و53% من قيمتها.



أما على صعيد القطاعات، فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا على أكبر الصفقات قيمة خلال هذه الفترة، مع تسجيل صفقات بقيمة 15 مليار دولار، يليه قطاع المواد الكيماوية مع صفقات بقيمة 11.9 مليار دولار، متبوعا بهامش كبير جدا بقطاع مزودي خدمات الرعاية مع صفقات معلنة بقيمة 3.3 مليارات دولار.



وحافظت الإمارات على تصدرها قائمة دول المنطقة المستهدفة بصفقات الاندماج والاستحواذ وقائمة الدول المشاركة في الصفقات من حيث القيمة، تليها السعودية والكويت في كلا التصنيفين، كما جاءت مصر وعمان ضمن الدول الخمس الأولى المشاركة في الصفقات، في حين برزت البحرين وقطر ضمن الدول الخمس الأولى المستهدفة بالصفقات من حيث القيمة.