استمرت حالة التوتر أمس وتخللتها، كما في الأيام الثلاثة السابقة، اشتباكات بين المكون العربي المتمثل بعناصر «مجلس دير الزور العسكري» ومقاتلي العشائر من جهة، والمكون الكردي الذي تقوده قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في عدة قرى وبلدات في ريف دير الزور، أسفرت عن سقوط نحو 30 قتيلا بحسب نشطاء والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وبعد أربعة أيام على اعتقال «قسد» لقائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل الملقب بـ «أبوخولة» والذي أجج المواجهات، أعلنت الميليشيات الكردية عزله من مهامه، متهمة إياه بـ «التواصل والتنسيق مع جهات خارجية معادية للثورة»، وكانت «قسد» قد اعتقلت الخبيل وقيادات مجلس دير الزور العسكري التابع لها، مساء الأحد الماضي فيما بات يعرف بـ «كمين استراحة الوزير» بعد أن دعته إلى اجتماع بالحسكة بحسب شبكة «فرات بوست».



وتجددت الاشتباكات العنيفة أمس في بلدات الشحيل والجرذي وغرانيج والطيانة وذيبان وقرية الربيضة، وقصفت «قسد» منزلا في بلدة أبو حمام وقتلت أربعة مدنيين في قرية ضمان، تزامنا مع هجومين منفصلين شنهما عناصر المجلس ومقاتلو العشائر على حاجز الصنوبر التابع لـ «قسد» في بلدة أبو حمام، وعلى مقر القيادة العامة في جبل مدينة البصيرة.



في سياق متصل، قال مدير المركز الإعلامي في «قسد» فرهاد الشامي إن الأخيرة «تؤكد على أداء مهامها بمواجهة أي محاولات لعرقلة العملية الأمنية بدير الزور لحين تحقيق أهدافها في القضاء على خلايا تنظيم (داعش) واعتقال المتورطين في العمليات الإجرامية»، جاء ذلك ردا على المهلة التي منحتها عشائر دير الزور لـ «قسد» للإفراج عن قائد المجلس العسكري أحمد الخبيل «أبوخولة» ومساعديه.



وذكرت «فرات بوست» إن شيوخ ووجهاء العشائر عقدوا، عقب بيان الشامي، اجتماعا لبحث الخطوات المقبلة مؤكدة، نقلا عن أحد الوجهاء، عزم العشائر على طرد «قسد» من عموم دير الزور خلال الأيام المقبلة. وأضافت أن المنطقة ستوضع «تحت سلطة إدارة مدنية تعمل على إدارة مقدراتها»، بعيدا عن السلطة في دمشق و«كوادر قنديل» في إشارة إلى «قسد».