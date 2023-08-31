أعلنت الأمم المتحدة أن دخول المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر معبر «باب الهوى» مع تركيا، لم يستأنف بعد، وذلك بالرغم من التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص مع السلطة في دمشق.



وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المساعدات الأممية تصل الأراضي السورية حاليا عبر معبري «أونجو بينار» (باب السلامة) و«جوبان بي» (الراعي) البريين مع تركيا.



وفيما يخص إيصال المساعدات الأممية إلى سورية عبر معبر «جيلوة غوزو» التركي، قال الناطق الأممي إنهم يواصلون حاليا العمل على التفاصيل العملياتية من أجل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حكومة دمشق. وأضاف أنه لم يستأنف بعد دخول المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر «جيلوة غوزو» رغم التوصل إلى اتفاق.



وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 15.3 مليون سوري سيكونون بحاجة لحماية ومساعدات إنسانية خلال 2023، وهو أعلى رقم منذ بدء الصراع في عام 2011.



ويتم إرسال مساعدات دولية إلى مناطق شمال غربي سورية بموجب مشروع قرار وافق عليه مجلس الأمن في عام 2014. لكن روسيا استخدمت حق النقض «الفيتو» لوقف إدخال المساعدات لنحو 4 ملايين مدني في شمال غرب سورية.