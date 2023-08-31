حوار - ناهد إمام



أكد لواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار حرص الدولة على الاهتمام بأبنائها المقيمين بالخارج، تم إنشاء «وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج» وتتبع تلك الوحدة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار مباشرة. وقال ياسر عباس، في لقاء مع «الأنباء»، إن تلك الوحدة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمصريين في الخارج من خلال التواصل الفعال من فريق عمل الوحدة المتخصص لتقديم الدعم الفني طوال فترة المشروع.



وحول الخدمات التي تقدمها وحدة رعاية الجاليات المصرية بالخارج، أشار ياسر عباس، إلى العديد من الخدمات المقدمة منها، تقديم الدعم الفني والمشورة للمساعدة في اتخاذ قرار الاستثمار من خلال التعريف بنظم الاستثمار المختلفة والحوافز والضمانات المقدمة بقانون الاستثمار المصري.



وأيضا عرض الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات وتيسير الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال فروع مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة بعدد من محافظات الجمهورية.



كما تقوم الوحدة، بدور حلقة الوصل بين المصريين بالخارج والجهات المعنية التي يتم التعامل معها في مصر خلال المراحل المختلفة لممارسة النشاط.



وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار قائلا: «إن الوحدة تقدم خدمة استقبال، المصريين المقيمين بالخارج للاستثمار في مصر وتوفير كافة المعلومات اللازمة للاستثمار، والرد على استفسارات واقتراحات المستثمرين، والتنسيق لتخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار، مع تنظيم زيارات ميدانية، ومعاونتهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مراكز خدمات المستثمرين».



وحول القطاعات المستهدفة للاستثمار، أشار ياسر عباس إلى وجود فرص واعدة في مصر أمام المغتربين، ومنها: الاستثمار العقاري، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاستثمار الصناعي، التعليم، الرعاية الصحية، الاستثمار الزراعي والإنتاج السمكي والحيواني، السياحة، والخدمات اللوجستية.