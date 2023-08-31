وجه القائمون على «مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ 30» الدعوة لـ «الأنباء» لتكون في قلب الحدث كي ترصد أنشطة المهرجان التي تنطلق غدا الجمعة 1 سبتمبر وتستمر حتى الثامن من الشهر نفسه، تحت رعاية وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية الشقيقة د.نيفين الكيلاني، وذلك من خلال الزميل مفرح الشمري رئيس قسم الفن الموجود هناك لنقل الصورة الكاملة لهذه الدورة والتي تتضمن العديد من العروض المسرحية والندوات الفكرية والورش التدريبية والفنية.



ويفتتح المهرجان دورته الجديدة التي يرأسها أ.د.سامح مهران بمسرحية «تشارلي» تأليف د.مدحت العدل وإخراج أحمد البوهي الذي سيقوم كذلك بإخراج حفل افتتاح المهرجان على خشبة مسرح الأوبرا.