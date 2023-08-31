بيروت ـ بولين فاضل



لم تكترث الفنانة كارول سماحة لبعض النقد الذي طال كليب أغنيتها الأخيرة «نسخة مني» ولاسيما لجهة المشاهد مع شريكها في الكليب الممثل وسام شمص.



تقول كارول إنها وانطلاقا من كونها ممثلة، فإنها تذهب بإحساسها إلى الذروة في أي حالة غنائية أو تمثيلية تجسدها، وهي ممتنة لزوجها المنتج وليد مصطفى المتفهم والمدرك أن عملها يتطلب منها إحساسا معبرا.



وبالحديث عن زوجها، تصفه كارول بالرجل الصادق والراقي والذي لم يتبدل منذ عرفته، مؤكدة أنها لم تشعر لحظة بالغربة في مصر بفضل زوجها وهي تحب كثيرا ما ينطوي عليه المجتمع المصري من بساطة وطيبة. وتضيف «مصر فعليا هي بلدي الثاني الذي أعيش فيه منذ زواجي قبل عشر سنوات، وربما لو لم يكن زوجي هو شريكي الذي وجدت راحتي وسعادتي معه، لما أحببت مصر بهذا القدر، فضلا عن عدم وجود فارق في الثقافة كوننا جميعا شرقيين وتجمعنا التقاليد نفسها وطريقة العيش نفسها».



كارول سماحة الشغوفة بالفن والحريصة دوما على التنويع تسعى في الوقت نفسه للاستمرار في الخط الذي أرسته لنفسها والقائم على اللون الرومانسي واللون الإيقاعي المبني على مواضيع ورسائل هادفة تحاول إيصالها بطريقة سلسة وخفيفة بعيدا من الفلسفة، تماما كما فعلت في أغنيتي «يا شباب» و«فوضى».



أما على صعيد التمثيل، فالأدوار المعروضة تبدو أقل من المرتجى، كما تقول، في موازاة رغبة وتعطش لديها للعودة بعد انقطاع إلى الخشبة في عمل مسرحي تستعيد من خلاله ألقها كفنانة لها باعها في خطف الأنفاس والعيون بغنائها وتمثيلها ورقصها.