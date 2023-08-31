ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم وافق على انتقال مدافعه الدولي الفرنسي بنجامان بافار الى صفوف إنتر ميلان. وأوضحت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» وقناة «سكاي سبورت» أن الإنتر سيدفع 30 مليون يورو لإتمام صفقة المدافع البالغ من العمر 27 عاما، وهو مبلغ قد يصل إلى 32 مليون يورو مع المكافآت.



وأضافت الصحيفة والقناة أن بافار الذي وصل مساء إلى ميلانو، سيجتاز الفحص الطبي التقليدي، قبل إضفاء الطابع الرسمي على انتقاله.



وسيكون بافار أيضا قادرا على اللعب في مركز قلب الدفاع في إنتر، وفقا لرغبته في تطوير مسيرته.



وبدأ الإنتر، صاحب المركز الثالث ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، موسمه بانتصارين على مونتسا وكالياري ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ميلان ونابولي حامل اللقب.