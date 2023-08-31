تلقى توتنهام ضربة موجعة مبكرة بخروجه من الدور الثاني لمسابقة كأس رابطة المحترفين الانجليزية في كرة القدم، بخسارته أمام جاره فولام 3-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1 أمس الأول. وكان فولام البادئ بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما تابع المدافع الهولندي ميكي فان دي فين كرة بالخطأ في مرمى فريقه، وأدرك الدولي البرازيلي ريشارليسون التعادل (56).



ولجأ الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفولام الذي سجل ركلاته الخمس، فيما أهدر المدافع الدولي الكولومبي دافينسون سانشيس الركلة الثالثة لتوتنهام.



وجاء خروج توتنهام بعد بدايته المشجعة في الدوري بقيادة مدربه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو، حيث حقق فوزين متتاليين على مان يونايتد وبورنموث بعد تعادل مع برينتفورد.



ودفع مدرب سلتيك السابق ثمن إجراء تسعة تغييرات على تشكيلته الأساسية أبرزها إبقاؤه على قائد الفريق الدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون والسويدي ديان كولوشيفسكي والارجنتيني كريستيان روميرو والسنغالي باب سار والوافد الجديد جيمس ماديسون على مقاعد البدلاء، فيما أشرك الارجنتيني الآخر جيوفاني لو سيلسو والدنماركي بيار-إميل هويبييرغ أساسيين على الرغم من التكهنات حول مستقبلهما.



لكن المدرب الأسترالي دافع عن خياراته قائلا «كيف سأكتشف المزيد عن لاعبي فريقي؟ هذا لا يعني أن الكأس أو أي مباراة ليست أولوية بالنسبة لنا»، مضيفا نحن في مرحلة الاكتشاف ونحتاج إلى منح الفرصة للاعبين، سنحتاج إلى هؤلاء الرجال إذا واجهنا غيابات هذا الموسم بسبب الإصابات.



وتغلب سالفورد المنتمي للدرجة الرابعة الذي يملكه نجوم مان يونايتد السابقون ديفيد بيكام وغاري نيفيل وراين غيغز وبول سكولز، على ليدز يونايتد 9-8 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل 1-1.



وقال نيفيل «إنه أمر لا يصدق على الإطلاق، لم أكن أتخيل أبدا أن تصل هذه المباراة إلى هذا الحد، ناهيك عن اللجوء إلى ركلات الترجيح والفوز، إنها ليلة كبيرة لكل مشجعي سالفورد».



كما تأهل لوتون بتغلبه على غيلينغهام من الدرجة الرابعة 3-2 على ملعب كينيلورث، وحقق المدرب الاسباني لبورنموث أندوني إيراولا فوزه الأول في كرة القدم الإنجليزية، عندما قاد فريقه الى التغلب على مضيفه سوانسي سيتي 3-2.



واحتاج برينتفورد الى ركلات الترجيح (3-0) لتخطي عقبة نيوبورت من الدرجة الرابعة بعد التعادل 1-1 في الوقت الاصلي.



ونجا كريستال بالاس من فخ بلايموث عندما حول تخلفه بهدفين نظيفين الى فوز 4-2.