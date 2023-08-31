أعلن مان يونايتد أمس أن المدافع رافائيل فاران سيغيب عن مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل بسبب إصابة لم يكشف النادي عن مدى خطورتها لكنه قال إنها ستبعده لعدة أسابيع. وقال يونايتد في بيان «خرج الدولي الفرنسي بين الشوطين في فوزنا 3-2 على نوتنغهام فورست في أولد ترافورد يوم السبت الماضي بسبب هذه الإصابة التي من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع».



وكشفت تقارير صحافية إنجليزية، عن صدمة في فريق «الشياطين الحمر»، حيث إن الإصابة التي تعرض لها المدافع الفرنسي ستبعده عن اليونايتد، لمدة تصل إلى 6 أسابيع، ليزيد فاران من أوجاع المدير الفني الهولندي تين هاغ.



ويعاني مان يونايتد من غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة في الجولات الأولى من «البريمييرليغ»، لعل أبرزهم بجانب فاران، لوك شاو، وماسون ماونت، وهويلوند.