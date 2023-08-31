بعد أكثر من 8 شهور على الفوز باللقب، سيكون نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بحاجة اليوم إلى استدعاء ذكريات الفوز بكأس العالم 2022 في قطر عندما يخوض المنافسة على واحدة من أبرز الجوائز في عالم اللعبة.



ويعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في حفله السنوي، والمقرر في موناكو، عن هوية اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي.



ويتنافس ميسي على الجائزة مع المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، وصانع اللعب البلجيكي الدولي كيفن دي بروين لاعبي مان سيتي الإنجليزي، حيث أعلن «يويفا» مؤخرا عن وصول اللاعبين الـ 3 إلى القائمة النهائية للمتنافسين على الجائزة.



ورغم رحيله عن أوروبا، بالانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأميركي في يوليو الماضي، يحظى ميسي بفرصة جيدة للغاية في الفوز بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الكروية، حيث سبق له أن أحرزها في نسختي 2010-2011 و2014-2015 عندما كان لاعبا في صفوف برشلونة الإسباني.



وإذا أحرز ميسي الجائزة اليوم فإنه سيعادل بهذا إنجاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لايزال اللاعب الوحيد الذي توج بهذه الجائزة 3 مرات.



قرعة دوري الأبطال اليوم



ترغب الأندية الكبرى الموجودة في القبعة الأولى لقرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقررة اليوم في موناكو وفي مقدمتها مان سيتي الإنجليزي حامل اللقب في تفادي الوقوع في مجموعة واحدة مع ريال مدريد الإسباني فزاعة القبعة الثانية.



وسيكون النادي الملكي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية العريقة (14 لقبا)، أقوى الأندية التي ستتمنى فرق القارة العجوز تفاديها في طريقها الى ملعب ويمبلي، مسرح المباراة النهائية.



وتضم القبعة الأولى مان سيتي بطل النسخة الأخيرة، وإشبيلية الإسباني، بطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، إلى جانب برشلونة، بطل الليغا، ونابولي، بطل «الكالشيو»، وبايرن ميونيخ، بطل «البوندسليغا»، باريس سان جرمان، بطل فرنسا، وبنفيكا، بطل البرتغال وفينورد بطل هولندا.



وعلى الرغم من خسارة النادي الملكي لخدمات قائده وهدافه الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة المنتقل الى اتحاد جدة السعودي، وحارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا وقطب دفاعه البرازيلي إيدر ميليتاو بسبب الإصابة، فإنه من أبرز المرشحين لاستعادة اللقب القاري. ولن يخرج إنتر ميلان الإيطالي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، عن قائمة الأندية غير المرغوب في مواجهتها في دور المجموعات، كونه يتواجد في القبعة الثانية إلى جانب ريال مدريد، ومواطنه أتليتكو مدريد، ومان يونايتد، وأرسنال الإنجليزيين، ولايبزيغ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، وبورتو البرتغالي.