

محمد الجلاهمة

استمرارا لوقائع النصب ومحاولة سرقة أرصدة المواطنين والمقيمين، قام وافد بعمل «اسكرين شوت» لشخص ينتحل صفة مقدم في وزارة الداخلية ويجرى مكالمة ڤيديو محاولا استدراج وإقناع مواطنين ومقيمين بأنه رجل أمن، ومن ثم يطلب تزويده بالبيانات الشخصية وصولا إلى أرقام الحسابات البنكية ومن ثم إرسال POT الطلب من متلقي الاتصال إعادة إرساله وتنتهي عملية النصب بتصفير الحساب.

وكان وافد عربي تلقى أمس الأول اتصال ڤيديو كول من شخص زعم أنه مقدم في وزارة الداخلية وطلب منه بيانات، مؤكدا أن عدم تجاوبه يعرضه للمساءلة وحينما أبلغه الوافد بأن ما يقوم به عملية نصب أغلق الهاتف.

إلى ذلك، دعا المصدر المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر من تلك الاتصالات الاحتيالية، تجنبا لسقوطهم ضحايا لعمليات النصب وسرعة إبلاغ الجهات المختصة عند تلقيهم مثل هذه المكالمات المشبوهة.

وأكد أن «مثل هذه العصابات لا يجب التعاون معها، مجددا التأكيد على أن أي جهة في الكويت سواء بنوك أو مباحث أو ما شابه، لا تطلب من أي مواطن أو مقيم تزويدهم بالبيانات البنكية التي تعد ملكا للعميل ولا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة».