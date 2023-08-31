نشر نحو 30 من «الرجال القرود» في نيودلهي بهدف إخافة قرود المكاك الريسوسي التي تكثر في المدينة ومنعها من التسبب في أي إرباكات خلال قمة مجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها العاصمة الهندية مطلع سبتمبر المقبل. كذلك نشرت في شوارع العاصمة مجسمات لقرود اللانغور بحجمها الطبيعي لتخويف قرود المكاك. واستعان المجلس البلدي في نيودلهي بنحو30 -40 من «الرجال القرود» لتقليد صرخات قرود اللانغور، الغريمة الطبيعية لقرود «المكاك الريسوسي» التي غزت العاصمة الهندية، حيث تعقد قمة مجموعة العشرين يومي 9 و10 سبتمبر القادم.



وقال نائب رئيس المجلس البلدي ساتيش أوبادهياي لوكالة فرانس برس أمس «لا يمكننا طرد القرود من بيئتها الطبيعية، لذلك نشرنا فريقا من 30 إلى 40 رجلا مدربا لإخافة قرود المكاك وإبعادها».