منصور السلطان



ألقى رجال المباحث الجنائية القبض على شاب كويتي تخصص بسرقة المخيمات والمنازل في منطقة الجهراء، وعثر بحوزته مسروقات بكميات كبيرة قام بتخزينها في جاخور ببر ارحية.



ووفق مصدر، فإن معلومات سرية وردت لرجال المباحث الجنائية تفيد بأن شخصا لديه جاخور في بر «ارحية» يقوم بتخزين معدات المخيمات من مكائن كهرباء وخيام وأسلاك كهربائية، وبعد البحث والتحري تبين انه متورط في جرائم سرقات، ليتم استصدار إذن بالقبض عليه، وبتفتيش الموقع المشتبه تم العثور على مسروقات بالجاخور، وخلال التحقيق معه اعترف بأنه يقوم بسرقة المخيمات والمنازل وبيعها لاحقا في موسم المخيمات.



هذا، وجار استدعاء أشخاص سجلوا قضايا سرقة للتعرف على المسروقات، وإحالة المتهم إلى جهة الاختصاص.