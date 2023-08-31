قال مسؤولون باكستانيون، إن أسدا هرب في مدينة كراتشي الباكستانية للمرة الثانية في العام الحالي، مما يلقي الضوء على هوس الاحتفاظ بأسد أو نمر كحيوان أليف.



وقال مسؤول الشرطة شيراز نظير، إن الأسد البالغ من العمر 20 شهرا تجول لساعات في الشوارع في أحد أحياء كراتشي المزدحمة أمس الأول.



وذكر مختيار أحمد سومرو، مسؤول الحياة البرية وأحد أعضاء الفريق الذي قام بأسر بالحيوان، إن الأطفال صرخوا وفر الكبار من الخوف. وأضاف سومرو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في كراتشي، «استغرق فريقنا ساعتين على الأقل لاحتجاز الأسد في موقف للسيارات حتى تم أسره ووضعه في قفص».