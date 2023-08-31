توفي وافد مصري اثر انفجار وقع في صهريج مواد بترولية، وتبين ان سبب الحريق قيام الوافد بفتح غطاء التعبئة العلوي مما تسبب في الانفجار، وقالت قوة الإطفاء ان الحادث وقع مقابل سكراب ميناء عبدالله.

من جهة أخرى، أسعف وافدان إلى مستشفى مبارك للعلاج من حروق وإصابات لحقت بهما اثر حريق اندلع ظهر امس بمطعم في منطقة حولي وقام رجال إطفاء مركز حولي بالتعامل مع الحريق وفتح تحقيق في أسبابه.

من جهة اخرى، التهمت ألسنة اللهب مركبة على طريق الفحيحيل السريع مقابل منطقة العقيلة، فيما رجح مصدر في قوة الإطفاء ان يكون سبب الحريق الإهمال في الصيانة الدورية.

وكانت قوة الإطفاء وعقب تلقي بلاغ بالحادث وجهت فرقة مركز إطفاء المنقف إلى موقع البلاغ ومكافحة الحريق وإخماده دون إصابات تذكر.