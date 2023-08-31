نشر الصحافي اللبناني في قناة «سكاي نيوز عربية» عماد الأطرش خبرا نقلا عن بابا الفاتيكان فرنسيس بخصوص لبنان، حيث إنه وقبل أيام، في اجتماع عقد في الفاتيكان لمناقشة مبادرة رأس الكنيسة الكاثوليكية للسلام العالمي، توجه البابا إلى محدثه اللبناني بالقول: «كيف لي أن أساعدكم، كيف لي أن أساعد لبنان؟ قولوا لي، فأنا جاهز للمساعدة في أي وقت، ومستعد للقيام بأي شيء في سبيل لبنان».



تهدج صوته وأكمل بنبرة ألم عميقة: «حزين جدا لعدم تمكني من زيارة لبنان بعد، وأخشى ألا أتمكن من زيارة هذا البلد العزيز».



وبعد ان صمت لبعض الوقت ولمعت عيناه ببارقة أمل توجه إلى اللبنانيين، (لم يكن بين الحضور، وهم خمسة أشخاص، سوى لبناني واحد)، بحزم: «انتخبوا رئيسا وشكلوا حكومة وبعد 24 ساعة ستجدونني بينكم في بيروت».