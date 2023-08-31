أفاد تقرير جديد بأن الأشخاص الذين يعيشون في ستة بلدان مقسمة بين قارتي آسيا وأفريقيا يتحملون وطأة تلوث الهواء العالمي، مما يؤدي إلى تناقص معدل حياتهم بنحو 8 سنوات.



ووفقا لدراسة مؤشر جودة الهواء التي أجراها معهد سياسات الطاقة (EPIC) في جامعة شيكاغو الأميركية، تمثل كل من: بنغلاديش والهند وباكستان والصين وإندونيسيا ونيجيريا 75% من معدل السنوات الضائعة على مستوى العالم بسبب التلوث.



وحذر التقرير من أن التلوث الناجم عن الجسيمات الدقيقة المعروفة باسم PM2.5، والتي تنتج عادة عن طريق عوادم المركبات وحرق الوقود، لايزال يمثل أكبر خطر خارجي على صحة الإنسان في العالم، حيث يقلل متوسط ​​العمر المتوقع للشخص على مستوى العالم بمقدار 2.3 سنة.



وخلص التقرير إلى أن تأثير هذه الجسيمات «يضاهي تأثير التدخين»، وهو يمثل ثلاثة أضعاف عدد سنوات الحياة المفقودة بسبب تعاطي الكحول والمياه غير الآمنة، وأكثر من خمسة أضعاف عدد سنوات الحياة المفقودة بسبب إصابات النقل.