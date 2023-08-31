أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان جلسة مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق أمس «حول العلاقات الثنائية التي تسير دائما باتجاه إيجابي» ومتابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأخيرة إلى دمشق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن المقداد.



وقال المقداد، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني، «ناقشنا التحديات التي يتعرض لها بلدانا واستمرار السياسات العدوانية القديمة الجديدة من قبل واشنطن والغرب ضدنا».



وأشار الوزير السوري إلى أن«صمود الشعبين السوري والإيراني في مواجهة جميع التحديات والمؤامرات الغربية بطولي ويعكس التفاف شعبي البلدين حول قيادتيهما والسياسات الشجاعة التي يتبعها البلدان في مختلف المجالات»، وأكد أن «موقفنا المشترك ضد المؤامرات الغربية كفيل بتحقيق الانتصار عليها»



وأضاف المقداد «قمنا بمراجعة الأوضاع على الساحة الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، وأكدنا أهمية صمود الشعب الفلسطيني وأبناء الجولان وعلى حتمية انتصارهما على الممارسات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميا».



وأشار وزير الخارجية السوري إلى أن الجانبين بحثا «بشكل معمق أهم التطورات الدولية وأحدثها توسيع مجموعة «بريكس»، الأمر الذي يعزز التعددية القطبية التي تثبت أنها الحل الوحيد للمشاكل التي يواجهها عالم اليوم».



من جهته، أدان عبداللهيان بشدة «الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وأحدثها على مطار حلب الدولي.. وأؤكد أنه لم ولن تبقى أي ممارسة إجرامية واعتداء من قبل الكيان الإسرائيلي دون رد».



وقال «أجرينا مباحثات مطولة جيدة وبناءة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين حول العلاقات والاتفاقيات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك».



وأعلن الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة المشتركة الإيرانية ـ السورية برئاسة نائب الرئيس الإيراني ورئيس مجلس الوزراء السوري في طهران قريبا، وأكد «مستمرون بتقديم الدعم لسورية قيادة وجيشا وشعبا حتى الوصول إلى استقرار الأوضاع وازدهارها».



وأشار إلى أن الاجتماعات الرباعية بين سورية وروسيا وإيران وتركيا طرحت أفكارا إيجابية حول احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها.