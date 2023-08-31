مبارك الخالدي



يستضيف فريق التضامن في الـ 6.40 مساء اليوم نظيره الصليبخات ضمن مواجهات الجولة الثانية من القسم الأول لدوري زين لفرق الدرجة الأولى، على أن تستكمل منافسات الجولة غدا الجمعة بلقاء يجمع الساحل مع برقان على ستاد عبدالله الخليفة، وذلك في تمام الساعة الـ 8 مساء. وتمتلك الفرق الأربعة التي ظهرت في الجولة الأولى نقطة واحدة، وذلك بعد انتهاء مباراة اليرموك وبرقان بالتعادل الإيجابي 1-1 وبنفس النتيجة انتهى اللقاء الذي جمع بين فريقي الساحل والتضامن، فيما تشهد جولة اليوم الظهور الأول لفريق الصليبخات.