ناصر العنزي - مبارك الخالدي



قلب السالمية تأخره أمام النصر إلى فوز 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على «ستاد جابر الأحمد الدولي»، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري «زين» الممتاز. وبهذه النتيجة، حصل «السماوي» على أول فوز له في البطولة ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، فيما بقي «العنابي» على رصيده السابق بنقطة واحدة.



وتقدم للنصر زاباتا (30)، وسجل للسالمية سيبا (56) وعذبي شهاب (70) تواليا، قبل أن يعود زاباتا للتسجيل مجددا للنصر (82)، لكن أليكس ليما تمكن من تسجيل الهدف الثالث للسالمية (91).



دانت الأفضلية في الشوط الأول لـ «العنابي» الذي نجح في السيطرة علي منطقة وسط الملعب، وتمكن من اختراق دفاعات السالمية من الأطراف والعمق بتواجد مشعل فواز والليبي معتصم اللافي والجزائري أيمن لقجع وإجادتهما الاستحواذ والتمرير من لمسة واحدة، في المقابل عانى السالمية من سوء التنظيم الدفاعي والطابع الفردي، ما أفقده الخطورة على مرمى الحارس خليفة رحيل.



وتمكن النصر من ترجمة أفضليته بعدما تمكن الشمري من قطع الكرة في منتصف الملعب لتصل لمشعل فواز الذي مررها بذكاء للهداف الكولومبي هانسل زاباتا حيث أودع الكرة في الزاوية الضيقة لشباك الحارس نواف المنصور (30)، لينشط «السماوي» بعدها عبر التحركات الفردية لأوسينيو سيزار لكن الحالة السلبية للمهاجم ايساكا واستسلامه للرقابة أبطل مفعول المحاولات «السلماوية».



وفي الشوط الثاني تحسن أداء السالمية بعد استعادة التوازن في منطقة الوسط، وتمكن من إدراك التعادل من كرة مرتدة مثالية بتمريرة طولية لسيزار الذي أرسل كرة عرضية على رأس المهاجم سيبا الذي أودعها شباك الحارس رحيل (56)، ورد النصر بتسديدة قوية لمشعل الشمري أبعدها المنصور إلى ركنية (61)، وتمكن عذبي شهاب من تسجيل الهدف الثاني لـ «السماوي» من تسديدة من خارج المنطقة (70) لترتفع بعدها وتيرة اللقاء، ويعود «العنابي» عبر مهاجمه زاباتا الذي سجل الهدف الثاني لفريقه (82)، لكن رفض السالمية بالخروج متعادلا، ليحصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم أحمد العلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد VAR، إثر لمس الكرة ليد مدافع النصر عمر ميداني (90)، ترجمها أليكس ليما إلى هدف ثالث وفوز مهم لفريقه (91).



إلى ذلك، تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الثانية بإقامة مباراتين تجمع الأولى العربي صاحب النقاط الـ 3 مع الشباب بنقطة واحدة على ملعب الثاني بمدينة الأحمدي، وفي المباراة الثانية يلعب خيطان مع الفحيحيل على ملعب نادي الكويت ولكل منهما نقطة واحدة.



ويحل «الأخضر» ضيفا على الشباب باستعداد جيد ومعنويات عالية بعدما حقق فوزا مطلوبا على السالمية 3-2 في بداية الدوري وهو المنافس دائما على المراكز المتقدمة ويسعى اليوم إلى العودة بالنقاط الـ 3 لمزاحمة الكويت المتصدر، وإن كانت مهمته ليست سهلة، وقد برز المهاجم الجديد للفريق المغربي حمزة خابا بصورة مميزة أمام السالمية وسجل جميع الأهداف، في المقابل فإن مدربه الألماني بارداريتش عليه تصحيح أخطاء دفاعه ومن المتوقع أن يجري تغييرات طفيفة في تشكيلته اليوم عن المباراة السابقة، أما الشباب فقد تعادل مع جاره الفحيحيل في المباراة الماضية 1-1 ويهمه اليوم ألا يخسر مستفيدا من ميزة اللعب على ملعبه وقد دعم الشباب القادم من الدرجة الأولى صفوفه بـ 4 محترفين بقيادة المدرب المونتنيغري سلافيو بوينجا.



وفي المباراة الثانية، الكفة ستكون متكافئة بين خيطان والفحيحيل بعدما خطف الأول نقطة ثمينة من القادسية فيما تعادل الثاني مع الشباب لذلك فإن حظوظهما قائمة لخطف النقاط الثلاث.