أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بيانا رسميا أعلن خلاله انطلاق النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي الممتاز (السوبر ليغ) أحدث بطولات القارة السمراء في أكتوبر المقبل، على أن تجري القرعة السبت المقبل بمشاركة 8 أندية هي: الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي، إنييمبا النيجيري، مازيمبي الكونغولي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بيترو أتلتيكو الأنجولي، وسيمبا التنزاني.



وفي سياق متصل، أصبح البحث عن المهاجم الجديد للقلعة الحمراء بمنزلة اللغز الذي يبحث عن الحل، فبعد أن ارتبط اسم البرازيلي سوزا مهاجم جيونبك الكوري بالأهلي، تراجع مسؤولو النادي الكوري عن موافقتهم السابقة للتخلي عن لاعبهم.