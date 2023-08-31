الرياض - خالد المصيبيح



استمر النصر في تحقيق النتائج الكبيرة بفوز مستحق في الرياض على الشباب برباعية نظيفة سجل منها رونالدو هدفين من ضربتي جزاء، متصدرا قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 5 أهداف، وبذلك رفع رصيده من النقاط إلى 6 احتل بها المركز السادس، وقد تركت الخسارة الكبيرة أكثر من علامة استفهام حول الوضع الذي يعيشه الفريق حاليا الذي توقف رصيده عند نقطتين فقط بالمركز 17. وحقق الحزم أول نقطة له بعد تعادله مع الخليج، فيما مني الطائي بخسارته الثالثة تواليا، متراجعا في الترتيب، بينما تقدم أبها إلى المركز الثامن بفوزه على الفيحاء 2-1.



هذا، وقد واصل قطبا جدة الاتحاد والأهلي صدارتهما للدوري السعودي بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الرابعة مع تفوق الاتحاد بالمقدمة بعامل الأهداف فقط، فيما استقر الهلال ثالثا بفارق الأهداف أيضا عن التعاون برصيد 10 نقاط لكل منهما.



وكان الاتحاد قد أكد صدارته بعد فوزه الأخير على مستضيفه الوحدة 3-0، فيما حقق الأهلي فوزا متوقعا على ضيفه الطائي 2-0، بينما كسب الهلال ضيفه الاتفاق 2-0 فيما تجاوز التعاون مستضيفه الأخدود 1-0.



هذا، وسيطر اللقاء المرتقب غدا بين الاتحاد بالهلال في جدة على الشارع الرياضي السعودي، نظرا لأن اللقاء يمثل أهمية كبيرة للاتحاد في قدرته على الاستمرار في الصدارة والدفاع عن لقبه، فيما سيبحث الهلال عن تعزيز حظوظه في المنافسة على الصدارة. ولم تتحدد مشاركة الفرنسي كريم بنزيمة في اللقاء بعد إصابته عضليا في لقاء الوحدة الأخير.